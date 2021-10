Os miúdos gostam de bolos sem açúcar?

Quando soube que ia participar numa prova de "comida saudável", Vitória, de 10 anos, temeu que lhe dessem brócolos - que detesta. E só descansou quando a mãe lhe garantiu que, em vez de legumes, só havia doces. O que ela não sabia é que a mesa preparada pela SÁBADO tinha, além de vários bolos sem açúcar, outros mais convencionais - a ideia era ver se os miúdos se atiravam logo às gomas, por exemplo, e se conseguiam detetar os mais saudáveis sem saber que o eram.



Assim que Vitória se aproximou, os seus olhos fixaram-se no "bolo" de gomas e marshmallows. Apesar disso, decidiu atacar o salame sem açúcar. "É esquisito... não gosto", disse sem rodeios. Depois, quis uma fatia do bolo de brigadeiro, feito com cacau cru, sem ingredientes de origem animal nem farinhas com glúten, e muito menos açúcares refinados - é adoçado com agave, puré de maçã e açúcar de coco. À segunda tentativa, ficou rendida. Adorou o bolo. E já não tinha "espaço" para os muffins - a testar algum, admitiu, seria o de laranja, mas o que quis mesmo levar para casa foram umas gomas, que embrulhou num guardanapo.



Também Simão, de 14 anos, foi imediatamente atraído pelas gomas - e pelo salame de chocolate tradicional. Propusemos-lhe fazer uma prova cega com os dois tipos de salame: o "normal", digamos, e o que não tinha açúcar refinado. De olhos vendados, começou por dar uma dentada no segundo: "É diferente, tem sementes em vez de bolacha, acho que não tem açúcar porque não é muito doce. Gosto, mas prefiro o normal..." Deixou de parte o salame sem açúcar e comeu o outro - esse até ao fim. O bolo brigadeiro também lhe chamou a atenção. Provou, garantiu que era bom e quando lhe perguntámos se achava que tinha açúcar, não hesitou: "Acho que sim, senão não era tão doce." Comeu a fatia inteira. E não, não havia ali açúcar. Porquê? Explicamos tudo a seguir.