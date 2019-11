Criada nos Estados Unidos no início dos anos 90, em Filadélfia, a Black Friday (em português, sexta-feira negra) inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções. É um evento promocional anual, que decorre na última sexta-feira de novembro, após o feriado de Ação de Graças e que, entretanto, com a ajuda das novas tecnologias, se tem estendido pelos restantes países do mundo.Além disso, nasceu outro conceito associado: a CyberMonday, que é na segunda-feira seguinte – no caso, 2 de dezembro – mais voltado para produtos tecnológicos. Portugal junta-se à loucura das compras, apesar das críticas recentes do ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que afirmou que este dia de descontos "é um contrassenso", considerando-o "o expoente máximo e negativo de uma sociedade capitalista", num momento em que interessam mais os serviços do que os bens, isto é, "uma evolução de consumidores para utilizadores".Críticas à parte, damos-lhe uma ajuda na hora de escolher onde ir às compras, por áreas de consumo.Worten: Todas as lojas da marca disponiblizam, até 1 de dezembro, artigos selecionados em stock off, entre €5 e €20.Fnac: Descontos até 50% de 29 de novembro a 2 de dezembroSerenity SPA: A marca de SPA do Pine Cliffs Resort, no Algarve, e do Sheraton Cascais Resort, na Quinta da Marinha, oferece, até 30 de novembro, promoções nos seus tratamento de assinatura, ‘Sentir o Algarve’, por 90€ (80 minutos) e ‘Sentir Cascais’, por 65€. Outros tratamentos estão disponíveis por metade do preço, caso da Massagem Ayurvédica (50min/65€) e o Ritual Hammam (50min/75€) no Pine Cliffs.Fitness Hut: até 30 de novembro, a rede de ginásios oferece a inscrição. É só começar a treinar – e o primeiro pagamento é só em dezembro.Kiko Milano: A marca estende a sua campanha (disponível em todas as lojas e no website oficial) por uma semana: de 25 de novembro a 2 de dezembro, na compra de três produtos Kiko, ganha outros três (de menor valor), inteiramente grátis.Castelbel: nas lojas físicas, de 29 de novembro a 02 de dezembro, há descontos de 30% na linha Back Orchid; nas lojas online, a campanha é idêntica, acrescendo oferta de portes de envio em todas as compras.Sparkl: 10% em todos os serviços ao domicílio (manicure, pedicure, massagens, depilação, make-up ecabelo), desde que prestados até 6 de dezembro, 6/12/2019.Pestana: o famoso grupo promete, até 1 de dezembro, descontos até 57% nos mais de 90 unidades da sua rede hoteleira.FlyKube: A empresa de "viagens-supresa" tem descontos de 5% a 15% em viagens na Europa, adquiridas até 2 de dezembro.Vila Galé: O grupo hoteleiro propõe descontos para estadias em todas as suas unidades portuguesas, numa campanha que dura até 3 de dezembro: as 22 unidades de quatro estrelas estarão com um preço por noite desde €50, em quarto standard single ou duplo, com pequeno-almoço, enquanto as pernoitas nos hotéis de cinco estrelas – Sintra, Colection Palácio dos Arcos e Douro Vineyards – ficaram por €80. As promoções desta campanha são para estadias entre 30 de novembro e 31 de março (exceto de 28 de dezembro de 2019 a 1 de janeiro de 2020, inclusive). E as reservas terão de ser feitas obrigatoriamente através da central de reservas da Vila Galé (217 907 610, das 9h00 às 19h30) ou online, no site oficial do grupo, com o código promocional Blackfriday.Abreu: A agência propõe, ao longo de todo o fim de semana, descontos de 45% para destinos nacionais e 30% para destinos internacionais.Booking: Esta sexta-feira, o site de reserva de hotéis promete descontos que chegam aos 40%.EasyJet: A companhia aérea disponibiliza mais de 30.000 lugares entre €10 e €20 (preços de ida, por pessoa, já com taxas) para viagens entre 25 de novembro de 2019 e 24 de outubro de 2020, desde e para Portugal.Transavia: A subsidiária low-cost do Grupo Air France-KLM, propõe, até 29 de novembro, reduções até 20%, abrangendo 23 destinos a partir de Paris (Palermo, Riga, Palma de Maiorca, Atenas, Santorini, Thessaloniki, Míconos, Pula, Ancona, Bari, Marrakech, Ouarzazate, Dakhla), Nantes (Sevilha, Djerba, Tunes, Casablanca, Marraquexe) e Lyon (Djerba, Oujda, Málaga, Argel, Atenas, Marraquexe) – incluindo as ligações de Nantes ou Lyon para Lisboa ou Porto.Banak Importa: A marca oferece, até 3 de dezembro, descontos até 65% em mobiliário e decoração, tanto online como na loja física no Saldanha.Conforama: Descontos até 70% em todas as lojas, em produtos selecionadas.Brazilian Bikini Shop: Até 1 de dezembro, descontos até 80% numa seleção de artigos com quantidades limitadas e em compras a partir de €200; 20% de desconto e portes de envio grátis em compras superiores a €200€ em todo o site, com o código BLACKD20Decenio: Até 1 de dezembro, toda a coleção de inverno 2019 está com 30% de desconto (exceto perfumes)Swarovski: Até 2 de dezembro, 20% de desconto em todas as peças (salvo coleções exclusivas) e ainda 50% de desconto em relógios selecionados.Samsonite: nas lojas e online, há malas de viagem, mochilas, pastas para portátil e bolsas e carteiras de senhora a metade do preço, de 29 de novembro a 1 de dezembro.Ecco Shoes: De 26 novembro a 2 de dezembro, há descontos, que de forma gradual, atingem os 40% de desconto na sexta-feira, 29 de novembro.