Por estes dias, as coleções dos criadores portugueses desfilam entre o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e outros pontos da cidade, como as Carpintarias de São Lázaro. Na passerelle, vemos as propostas para o outono/inverno 2019-20 e fora dela looks tão excêntricos quanto originais - pelas combinações de cores, as sobreposições de peças, as escolhas dos acessórios ou a maquilhagem.Veja os exemplos mais extravagantes na fotogaleria.