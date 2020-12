Uma semana depois do início de uma greve de fome junto à Assembleia da República, terminou ontem ao final da tarde o protesto do grupo de 10 empresários, DJs e chefs que pediam uma reunião com o primeiro ministro ou com o ministro da Economia para apresentar e discutir um conjunto de propostas para o setor. Nenhum deles acedeu e foi Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a reunir com o grupo - ainda que o autarca só tenha poder para eventualmente resolver problemas de quem tem negócios na cidade. Não é o caso de quatro dos grevistas.





João Sotto Mayor

Embora alguns o tenham feito a custo, apediu a cada um dos empresários que se levantasse e tirasse uma fotografia. Cada um deles contou também um pouco dos seus negócios e como a crise os levou à decisão extrema de fazerem uma greve de fome.

"Tenho um bar (o Cubo, na Quinta do Lago) e 19 restaurantes (a cadeia Hamburgueria da Baixa e os mexicanos Guaka). Tinha 26 restaurantes, este ano já insolvi quatro vezes. Outros trespassei, os que tenho vão indo um a um, vão insolvendo também até que haja uma retoma económica. Desses quatro restaurantes que insolvi, despedi 38 pessoas. Estamos aqui porque precisamos de ver luz ao fundo do túnel.



No bar da Quinta do Lago estou 60 por cento abaixo na faturação. Nos mexicanos, se calhar, 35 por cento. No Algarve onde tenho sete restaurantes, o Natal salvava as despesas, fazia com que pudéssemos pagar o 13º mês, etc.. Ao fechar estes fins-de-semana, tiram-nos o pão de cima da mesa, que era o que tínhamos.



Tenho um filho com 16 anos, está a estudar hotelaria e pede-me para ir para casa. Tenho outro filho com sete anos, não compreende bem esta situação. Não quero que ele veja que o pai esteve uma semana numa barraca à fome."





José Gouveia, 46 anos

"Mais do que comer, tenho tido vontade de abraçar o meu filho"



José Gouveia

Já não estou no JnCQuoi [Night Manager], fui dispensado no final de novembro. A noite está cada vez mais reduzida, o meu trabalho tornou-se desnecessário, vá. Redução de custos, etc. É aceitável. As empresas têm de ser auto-sustentáveis. A questão é se foi a Paula Amorim que me despediu. De todo. É uma pessoa que admiro bastante, tanto ela como o marido, o Miguel Guedes de Sousa.



Tenho um filho com 12 e uma filha com 23 anos. A ele não lhe tenho dado grandes explicações, temos falado via Facetime. Tem sido doloroso. Mais do que comer, tenho tido vontade de o abraçar. A mãe já sugeriu vir com ele, mas isto não é cenário para ele e ver o pai demasiado debilitado. A mais velha, a Beatriz, não discutimos o assunto.



A minha namorada tem estado sempre comigo, tem sido uma força enorme, é a única forma que conseguimos. Tenho dias em que estou mais debilitado. Sou o porta-voz, tenho estado sempre em contacto com toda a gente. Hoje eram sete da manhã e estava a falar com a TSF. Este esforço psicológico, como não há alimento para nos criar energia, acaba por nos deitar um bocado abaixo.



Estou aqui a representar as discotecas de Lisboa, que estão fechadas desde 8 de março. Esse encerramento obrigou a quebras de receitas a 100 por cento. Muitos trabalhadores foram despedidos, outros foram para layoff. Penso que cem por cento das empresas ligadas às discotecas estão falidas. É uma falência técnica, na ausência de receitas e com a manutenção de custos. Essa falência técnica não tem sido prevista pelo Governo. Estas empresas precisam de ser recapitalizadas. Neste setor caíram 46 mil trabalhadores. Está previsto 110 mil até ao final do ano."





Rafaela Santos, 28 anos

"Imploro aos empregados para não desistirem de mim"



Rafaela Santos

Sou de Gaia, mas o meu restaurante é em Sobretâmega, Marco de Canaveses. Chama-se Fluvial, Sou chef de cozinha.



Estou aqui porque abri atividade em 2019, foi o meu ano de construção, ia abrir o negócio em março e vou perder tudo sem ter hipóteses de tentar. Fiz um investimento de 50 mil euros, no ano de reconstrução do edifício cimentei clientes, fiz contratos de fornecimento com casas rurais à volta, consegui acordos com a junta de freguesia do Sobretâmega para a exploração do clube náutico que está por baixo do restaurante, com cerca de 30 mil euros com material de desporto. Percorri mais de 70 instituições bancárias nacionais e internacionais – 40% eram burlas, em que dizem que fazem empréstimos, mas só servem para extorquir o pouco dinheiro que as pessoas têm. Depois pedi a investidores privados, um mundo feio.



Pedia 15 mil euros. Para pagar dívidas que tenho a fornecedores, a funcionários e ficar com o plafond necessário para continuar. Tenho arcas a funcionar, água, não posso deixar o restaurante abandonado. Ainda trabalhei por encomendas, chef privado, ia a casa dos clientes, mas nada resultou.



Construir aquilo num local que estava abandonado há quatro anos, fiz um investimento profissional la fora, nos melhores, em França, num restaurante com uma estrela Michelin, em Estocolmo, no Frantzen, de três estrelas.



Tinha uma equipa de três pessoas, neste momento estão à minha espera. Conseguiram trabalho noutro sítio e quase lhes imploro para não desistirem de mim. Ajudaram-me a montar aquele sítio. Foi muito sacrifício, muito trabalho de mãos, foi pegar em equipas jovens lá do Norte, pessoal que não cobrou nada, a não ser um esforço imenso, e montaram aquilo com as próprias mãos. Não posso deixar isso tudo ir embora."





Emanuel Cabral, 26 anos

"Tinha a oportunidade de ir embora, mas fiquei aqui"



Emanuel Cabral

"Sou DJ há dez anos, moro em Vila Real, a nossa classe é muito esquecida, poucas vezes viemos ao assunto. Estou aqui a apoiar também as discotecas, porque são o nosso posto de trabalho. E o meu pai é empresário, tem várias discotecas. Sou DJ nas empresas dele e sou um pouco freelancer pelo país.



Quando saímos do Palácio de Belém , estávamos cá fora, fomos conversando, e ficou decidido que tínhamos que tomar uma atitude, isto já não ia a lado nenhum com tanta calma, e decidimos fazer uma greve de fome, foi espontâneo. Tinha a oportunidade de ir embora, mas fiquei aqui pelos djs, pelos artistas."





João Shima, 37 anos

"Foi o primeiro mês que não conseguiu pagar a totalidade dos ordenados"



João Shima

"Se não tivesse o apoio da minha mulher não estava aqui. Se me dissesse ‘vem embora, vem para casa’, eu ia. Mas ela compreende, porque está por dentro das nossas necessidades. É uma causa maior, muitas pessoas sentem-se representadas por nós.



Tenho dois filhos, este é o mais pequeno, tem quatro meses. Tenho uma filha de cinco anos, ela sai daqui a chorar, quer ficar com o pai, quer ter o pai em casa. Isto mexe muito connosco. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, guardo tudo muito para mim, mas tem sido impossível. O meu filho tem quatro meses não me viu ontem, tem-me visto muito pouco, hoje chegou aqui e o olhar dele fugia de mim, ignorava-me. Sentiu a ausência do pai.



Sou gerente de uma discoteca no Algarve durante o Verão. Estou ano não funcionou. Prefiro não dizer. Eles não querem dizer.



Sou de Setúbal, mas vim morar para Lisboa quando abri aqui um restaurante. Tenho um restaurante no Bairro Alto e mais dois em Setúbal. Estes, no início do ano tiveram obras. O que levou as obras maiores, o Sushima, reabriu a 5 de março. Depois fechei logo. Este foi o primeiro mês em que não consegui pagar a totalidade dos ordenados. Neste momento em Setúbal tenho 14 funcionários. Em Lisboa tenho 5. Subsídio de natal? Não vai ser... Não há hipótese. Em Lisboa tive quebras de faturação de 50 a 60 por cento. No verão, comecei a aumentar e agora baixei uns 70 por cento.



Fechar está em cima da mesa. O problema já não é conseguir pagar ordenados, são as dívidas com que vamos ficar, deixamos de pagar empregados, fornecedores, água, luz, gás. Renda, estou sem pagar. Estou a tentar negociar com o senhorio. A minha renda aqui no Bairro Alto é elevada, são 2.200 euros, para um restaurante de 30 lugares. Quando passámos para 15 lugares, a renda fica astronómica. Se não pagar agora, vou ter de pagar mais tarde, e em vez de 2.200 euros serão 3.000. Só estou a empurrar o problema com a barriga. O governo tem de nos apoiar na questão das rendas, e aos senhorios também."





Ricardo Tavares, 46 anos

"A faturação caiu 92 por cento"



Ricardo Tavares

"Sou gestor de um grupo de bares e restaurantes. Em Alfama, no Bairro Alto, no Cais do Sodré. Sou um dos sócios. Aguentámos os funcionários até podermos. Alguns, eles próprios, disseram que não aguentavam a pressão, estiveram em lay-off, a pressão era muito grande, à meia noite tinham de estar todos fechados, a pressão da polícia, a incerteza do amanhã porque não sabiam quanto é que os bares faturavam e que aquilo só servia para lhes pagar o ordenado, o valor da renda tinha de ser as empresas a injetar.



Temos ainda bastantes funcionários, não lhe consigo precisar, mas estão em risco. Não aguentamos muito mais tempo. A faturação caiu 92 por cento do ano passado para este."





Christopher José, 25 anos

"Tinha quatro empregados, foram despedidos"



Christopher José

"Vivo em Tomar. Juntei-me a eles no domingo, não consegui vir antes por motivos de saúde. Tenho uma empresa, no Espaço Académico de Tomar, um café e bar, que está a passar por dificuldades. Não estive fechado por causa do café, mas a minha faturação vem toda da noite. São 90%.



O dinheiro que fazia de dia pagava os empregados e parte da despesa. Na semana passada fechei porque com o horário a passar das meia noite para as dez e meia, não valia mesmo a pensa estar aberto. Tinha quatro empregados, foram despedidos."



Alberto Cabral

"Estou com um encargo de 9 mil euros por mês"



Alberto Cabral

"Tenho 6 discotecas em Chaves, Vila Real, Lamego, Santa Maria da Feira e Espinho.



Nunca fomos ouvidos, estamos assim há 9 meses, sem faturar, temos recorrido a poupanças, neste momento está no limite, devia pagar o 13º mês, já avisei que não ia pagar, o nosso Natal está comprometido. Alguns espaços não são meus, continuo a pagar aos senhorios, não recorri a nenhuma moratória, porque os senhorios também têm que viver, mais internet, segurança, estou com um encargo de 9 mil euros por mês. Isto vezes nove meses. Por isso vim de Vila Real já preparado para uma greve de fome.



As linhas de crédito da banca não resolvem porque é endividamento. Vamos ter de devolver a seguir, não resolve o nosso problema de 9 meses fechados. E muitos colegas não conseguem chegar a esses apoios da banca, porque ninguém vai emprestar a quem está impedido de trabalhar.



Tenho 18 empregados, mas estou agora impedido de os despedir porque aderi ao lay-off. O governo tem de dizer alguma coisa, se despedimos os empregados, de fechamos as empresas, se pomos tudo à venda ou se nos apoia. Mesmo se abrirmos em maio, estamos descapitalizados. Para retomar uma grande discoteca é preciso muito dinheiro, uma programação de quatro ou cinco meses.



As grandes discotecas são um negócio em vias de extinção. Já tive 11, hoje tenho 6. Há muita gente a ficar nos bares e as discotecas estão comprometidas. Isto pode ser a machadada final. Um investimento de uma vida, de 30 anos."





Carlos Saraiva

"Quando é que vais recuperar meio milhão de euros?"



Carlos Saraiva

"Tenho uma cadeia de restaurantes de francesinhas, o Tappas Café, a maior parte na zona do Porto. Eram 7, fechei 2. Estou a fazer o máximo para levar ao limite o fecho dos outros, não vai ser fácil. Tenho 76 empregados, não despedi nenhum, não aderi a lay-off. Só mandei embora duas pessoas do backoffice, chegámos a acordo.



Se eu fosse buscar aqueles apoios do Governo dos 20% dos fins-de-semana em que fechou tudo às 13h, eu ia buscar 57 euros. Noutro restaurante dava 12 euros de apoio.



Pedimos a redução do IVA para os 13%. Normal. Não é até quando. Quando é que vais conseguir recuperar a perda de um ano de trabalho? Se for falar num dos restaurantes no Cais de Gaia, encostado aos armazéns da Sandeman, sem turistas, sem clientes, a fechar aos fins-de-semana, estamos a falar de meio milhão de euros, quando é que vais recuperar esse valor? Nunca.





Ljubomir Stanisic, 42 anos

"Como vou pagar subsídio de Natal?"



Ljubomir Stanisic

"Se deveres um euro que seja à Segurança Social ou às Finanças, o Estado não te dá apoio. Isso é uma das maiores causas por que estou aqui. Há pessoas que em abril não conseguiram pagar Segurança Social porque não quiseram deixar os empregados com fome. Porque é que tendo pago toda a vida, agora não têm direito a apoio? Isto é o pior fascismo de regra que conheci. Tivemos um filho da puta assim na Jugoslávia há 17 anos, passámos 21 dias de fome e derrubámos o filho da puta do ditador do Milosevic. Isto também tem de cair. Isto é surreal. Pagam impostos durante 60 anos e por causa de um mês não tiveram direito à linha de crédito Covid, não tiveram direito a isenção de TSU de subsidio de natal, por causa de 12 euros, 14 euros, não tiveram direito a baixa de renda, a nada? Porquê? Porque lhes faltou o dinheiro e deram ordenado às pessoas para terem que comer. Quem é que inventou esta lei? Não se pode abrir precedente para os restaurantes? E pode abrir-se um precedente para a TAP? E pode abrir-se um precedente para o Novo Banco?



Não renovei contrato a 38 empregados e não despedi ninguém até agora, mas só aguento dois ou três meses mais. No ano passado paguei em impostos 1 milhão e 340 mil, este ano ainda não faturei isso. Como é que vou pagar subsídio de natal aos empregados?"