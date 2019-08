Os adultos por trás das estrelas de cinemas infantis

Judy Garland foi a pioneira das estrelas infantis desde que fez o Feiticeiro de Oz, quando tinha apenas 16 anos. Oitenta anos depois, Renée Zellweger interpreta a atriz no filme Judy, que mostra quais foram as consequências que o seu icónico papel trouxe para os seus últimos anos de vida – uma mulher falida "por culpa dos diretores".





Durante gerações, Garland tem sido um conto de aviso para as crianças que sonham em aventurar-se em Hollywood . Mas muitas estrelas infantis que sofreram de abusos ainda aparecem nos filmes e programas de televisão dos dias de hoje e algumas com carreiras promissoras: Natalie Portman já veio a público falar sobre a sexualização que sofreu na adolescência depois de fazer Léon, o Profissional. Natasha Lyonne desapareceu depois de fazer American Pie e agora é a estrela da série da Netflix Russian Doll. No próximo filme do Exterminador Implacável, Edward Furlong vai voltar a ser John Connor, depois de décadas de abuso de substâncias e problemas como violência doméstica.

Muitos não aguentaram a pressão e deixaram de se envolver com Hollywood: Macaulay Culkin que fez o sucesso de natal Sozinho em Casa em 1990, agora vive em França. Lindsay Lohan, que depois de várias reabilitações, deixou de ser umas das maiores estrelas em ascensão. E nos piores casos, as estrelas infantis acabaram por morrer, como: Brittany Murphy com 32 anos por intoxicação de múltiplas drogas, o ídolo do Canadá Corey Haim com 39 anos de pneumonia e o irmão de Joaquin Phoenix, River, com apenas 23 anos por intoxicação por combinação de vários medicamentos.

Estes eventos já estão marcados na história do cinema, sejam raparigas intimidadas até odiarem-se – como Garland – ou crianças abusadas e comercializadas. Na era do #MeToo, muitas histórias vieram ao de cima de crianças que sofreram abusos físicos e psicológicos na sombra das produções. Mas os diretores já estão a tentar mudar essa situação.

Recentemente, o diretor Sean Bakero fez o filme Projeto Flórida – a realidade dos motéis baratos ao lado da Walt Disney World em Orlando, nos Estados Unidos – estrelado por Brooklynn Prince, de seis anos. E o diretor Lenny Abrahamson fez o filme Room – com um menino e a sua mãe mantidos em cativeiro por um sociopata – estrelado por Jacob Tremblay de sete anos . Ambos os diretores falaram com o jornal britânico The Guardian e explicaram que o seu objetivo era fazer filmes eticamente corretos, seguindo-se pela jura de Hipócrates, "primeiro, não fazer mal".

Abrahamson desde o início da produção que "queria que a experiência fosse boa e feliz para o jovem ator no centro da história". E Baker acrescenta: "Eu estava incrivelmente consciente da história infeliz das estrelas infantis. Então entrámos no filme com muita cautela".





As crianças são tão comuns no cinema que às vezes muitos se esquecem que estão em locais de trabalho de adultos. Algumas regras já foram implementadas como: limites nas horas de trabalho ou restrições no tipo de cenas em que aparecem. Mas a regulamentação só vai até um certo ponto. A diretora de casting britânica Shaheen Baig disse ao The Guardian que "as produções são boas a cobrir-se legalmente". E acrescenta: "Contratar pessoas para trabalhar com crianças que realmente gostam de crianças devia ser um dado adquirido, mas não é".

Baker fez esforços para não stressar as crianças durantes as filmagens do Projeto Flórida: "nós fazíamos questão de dizer: ‘Isto não é o que tens que fazer na vida. Este pode ser apenas um verão divertido’". Por outro lado, Abrahamson passou um tempo com Tremblay antes do filme começar, até achar que o ator estava preparado e que ia ser uma experiência saudável e gratificante. "A maior questão de saber se uma criança vai-se beneficiar a longo prazo de estar em filmes é em grande parte sem resposta", admite o realizador.

Nas audições é necessário avaliar os pais tanto como as crianças. "Se eu sentir que o sucesso da criança é mais importante para eles do que a continuação de uma boa infância", diz Abrahamson, "eu não me sentia confortável em contratar a criança". Muitas vezes os adultos querem o dinheiro e a fama das crianças cometendo crueldades, por exemplo, a produtora MGM deu a Garland anfetamínas para a manter acordada durante o seu turno de 72 horas.

Os diretores confessaram que durante uma disputa de prémios viram Prince e Tramblay juntos e estavam a passar pelos convidados adultos e a parar para conversar. "Quase se misturaram. Eles pareciam adultos em miniatura" disse Abrahamson. E acrescentou: "Era engraçado e divertido e eles estavam a brincar. Mas também me fez desejar que fosse temporário, que não se tornasse uma coisa normal. Porque não é uma coisa normal. E eles não são adultos".