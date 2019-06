Na Corunha, não faltam pontos de interesse para visitar: da cidade velha, com a famosa Praça Maria Pita, à marginal de vistosas janelas modernistas de vidro; do Castelo de San Antón aos vários museus interativos, como a Casa do Homem ou o Museu Nacional da Ciência e da Tecnologia; do miradouro de San Piedro de Visma à impressionante vista da Torre de Hércules, o mais antigo monumento da cidade. As estadias não são caras e há vários parques públicos onde pode deixar o carro para passear tranquilamente a pé. Para comer, nada como umas tapas na La Bombilla, uma das casas mais tradicionais da cidade velha, um pulpo a la gallega na Pulpeira de Melide e uma mariscada n'A Taberna de Cunqueiro.



Curiosidades

- As Rías Baixas incluem as rias de Vigo, Pontevedra, Arousa e Muros-Noia.

- O nome Finisterra deve-se à crença dos romanos de que este era o ponto mais ocidental da Terra, e que por isso era aqui que o mundo acabava.



Dicas para comer e beber

Pontevedra

Meaño

Quinta de San Amaro

R. San Amaro, 6, Meaño, Pontevedra

O ponto forte são os pratos da época, como lagostins, polvo ou bacalhau, com vinhos das Rías Baixas.



Corunha

La Bombilla

R. Torreiro, 6, A Coruña

É uma das tabernas mais icónicas da Corunha. Destacam-se as empanadas, croquetas, tortilhas, calamares, muitas a €1.



Santiago de Compostela

Cafetaria Hotel Costa Vella

R. da Porta da Pena, 17, Santiago de Compostela

A cafetaria fica nas traseiras do hotel, num belo jardim que dos seus muros deixa escapar as torres da Catedral. Comece o dia aqui com um bom pequeno-almoço.



Santiago de Compostela

Mercado de Abastos

Plaza de Abastos

É o local certo para comer todo o tipo de tapas muito baratas e, com isso, ganhar embalagem para uma caminhada pelo centro histórico.



A Guarda

Restaurante Anduriña

Calvo Sotelo, 58, A Guarda

Restaurante portuário mesmo do outro lado da fronteira de Caminha. Opte pelo marisco ou pelos guisados de peixe.



Vidago - Lugo

Opercurso pelo Norte transmontano e pelo interior da Galiza está repleto de história, natureza, paisagens termais e boa gastronomia. Começar em Chaves ou em Vidago são boas opções. Já do outro lado da fronteira, sugerimos que faça o caminho por Ourense e que pare para visitar a cidade das águas termais. As fontes estão espalhadas por toda a cidade e são gratuitas, como as mais conhecidas de Burgas: a Burga de Cima, a mais antiga do século XVII, a Burga do Meio, de estilo moderno, e a Burga de Baixo, de traça neoclássica do século XIX. Em conjunto com a Capela do Santo Cristo e com a Ponte Romana, estes são os três maiores símbolos de Ourense. Outro desvio possível antes de chegar a Lugo é pela vila de Monforte de Lemos para ver o Mosteiro de São Vicente de Pino, um dos primeiros a surgir na Galiza, no século X.



Em Lugo, é a tradição romana que mais encanto dá à cidade, a começar pela sua belíssima muralha. Com cerca de dois quilómetros de extensão, a Muralha Romana de Lugo é a única no mundo que se mantém intacta e, por isso mesmo, foi considerada Património da Humanidade pela UNESCO.



A Catedral, em cuja capela está a estátua da padroeira da cidade, a Virgem dos Olhos Grandes, a ponte romana e o Conjunto Arqueológico de Santa Eulalia de Boveda, do século III, são também motivos de interesse, bem como o centro histórico onde poderá provar alguns petiscos da região: o polvo, a "carne ao caldeiro" e os queijos fumados de San Simon. Alguns dos melhores restaurantes ficam junto à Praza do Campo, como O Figón (preço médio: €28) ou a típica Bodega de San Vicente (preço médio: €15). Fique no Hotel Balneario de Lugo, e aproveite as termas romanas para relaxar um pouco (quarto duplo a partir de €70/noite).



Curiosidades

- As Fiestas de San Froilán, em Lugo, celebram-se durante uma quinzena inteira, em outubro.

- A vila de Torneiros, a 8 km da fronteira, é conhecida pela piscina de água termal quente, a céu aberto; grátis.



Dicas para comer e beber

Ourense

A Taberna

R. Júlio Prieto Nespereira, 32, Ourense

Destaque para os vinhos e para os produtos da época, como a lampreia ou a fabada asturiana.



Fuentefria

Calle Viriato, 6

Casa com boa comida. Tem tostas de cavala e enguia. Bons vinhos.



Lugo

Taberna Pajón

R. Carme 17C/ Armorica 42, 3.º B

Só abre entre as 18 e a meia-noite. Recomenda-se o polvo, os pimentos piquillo e as tortilhas.



Pulperia aurora

Calle cidade de Vigo, 1

Um deleite para quem gosta de polvo. Variadas tapas e pratos de polvo a bom preço.



101 Vinos

Calle Miño, 6, Lugo

Localizado na zona histórica, tem barris suspensos sobre as mesas. Bons vinhos e excelentes tapas.



Castela e Leão

Bragança - León

A arte de petiscar - ou de tapear, em bom castelhano - é levada a sério por toda a Espanha. Mas se há cidade ideal para fazer um autêntico rali das tapas é León. Aqui as tapas são gratuitas, mediante o consumo de bebidas, e não se limitam a um singelo pires de amendoins ou a uma porção de pão com qualquer coisa por cima - há esmero e bom gosto. Existem três zonas que se destacam pela quantidade impressionante de bares e tabernas: o Barrio Húmedo, o Barrio Romántico e o Barrio de Eras.



O primeiro, que compreende a zona ao redor da Catedral, está cheio de petiscos tradicionais, como as patatas con pimentón do Bar El Flechazo (espaço com opções vegetarianas e sem glúten), os calamares do Latino e a morcela do Bar La Bicha.



O Barrio Romántico situa-se perto da Basílica de Santo Isidoro e é lá que poderá encontrar o simpático El Patio, com doses generosas de tapas, como mexilhões, e a típica e inconfundível Taberna de Flandres, o sítio ideal para provar o vinho Prieto Picudo, da região DO Tierra de León. Por fim, o Barrio de Eras, localizado junto do MUSAC (Museu de Arte Contemporânea de Castilla y León), é uma zona nova que, entre outros, tem o El Chorco com tapas interessantes, incluindo o queijo azul de Valdeón.



A cidade, ponto de passagem para muitos peregrinos de Santiago, convida os turistas a largarem o carro para passearem a pé. Tem os principais pontos de interesse entre a Avenida Ordoño II e a Calle Ancha até à Catedral. De estilo gótico, do século XIII, este é o monumento mais conhecido de León (€5 a entrada). No regresso a Portugal, passe pela Reserva Natural das Lagoas de Villafáfila. Terá vários itinerários, com pontos de observação de aves, vestígios romanos e uma fauna viva nas margens da Laguna Salina Grande.



Curiosidades

- O Hotel Real Colegiata San Isidoro, na Basílica de Santo Isidoro, é uma boa opção para passar a noite. Preço médio: €54.

- Saudades de uma refeição de faca e garfo? Na chegada a Bragança ficará bem servido n'O Geadas. Preço médio: €25.



Dicas para comer e beber



León

Cocinandos

Plaza San Marcos, 5, 7, León

No restaurante Cocinandos (uma estrela Michelin), a cozinha leonesa é reinterpretada com sofisticação.



Villalpando

Posada Los Condestables

Calle Real, 24, Villalpando, Zamora

Cordeiro, bacalhau e arroz a la zamorana são alguns produtos deste restaurante situado nas imediações da reserva natural das Lagoas de Villafáfila.



El botijo

Plaza de San Martín, 2

Um dos bares mais populares da cidade, com excelentes batatas fritas. Boa carta de tapas.



la alpargata

Calle Azabacheria, 6

Comida típica da região. Boa carne e excelentes queijos. Além disso, os preços são em conta.



El Chorco

Calle de Los Reyes Leoneses, 14

Casa de vinhos e tapas simples. Boa carta e preços módicos. Para comer qualquer coisa e andar.



Miranda do Douro - Valladolid

Valladolid é uma cidade que respira arte. Do teatro ao cinema, passando pelas artes contemporâneas, a atividade cultural é intensa. Na semana que antecede a Páscoa, de 14 a 20 de abril, realiza-se um evento declarado de Interesse Turístico Internacional: as procissões da Semana Santa, autênticas mostras de arte sacra vividas com fervor pelos seus habitantes. Banhada pelo rio Pisuerga, a cidade deslumbra pelas casas senhoriais, pelos palácios e edifícios emblemáticos, dos quais se destacam a Catedral, o Colegio de San Gregorio (atual sede do Museu Nacional de Escultura) e a Igreja San Plablo.



Também em Valladolid podem ser visitadas as casas de dois grandes escritores espanhóis: a Casa-Museu Miguel Cervantes (€3), onde o autor viveu e finalizou a sua obra-prima Dom Quixote; e a casa do poeta e dramaturgo José Zorrilla (entrada gratuita). À mesa, Valladolid tem uma palavra forte a dizer. A anfitriã do Concurso Nacional de Pinchos y Tapas (o maior do género em Espanha, que decorre em novembro) viu reconhecidos como Melhor Tapa de Espanha, por um júri Michelin, alguns dos seus ex-líbris gastronómicos: o Lechazo Taj Mahal (cordeiro), do restaurante Don Bacalao, a bocata de calamares do restaurante Los Zagales e o ceviche de sardinhas, alga kombu e alho negro do Villa Paramesa.



No Mercado del Val, o mais antigo mercado de Valladolid, construído no século XIX, também há muitas e boas opções de tapas. Para dormir não faltam hostels e alojamentos baratos, mas se estiver à procura de uma estadia mais cuidada, então aconselhamos o Hotel Boutique Gareus (preço médio: €70). Antes de voltar a Portugal, o desvio pela bonita Zamora vale bem a pena. Numa tarde, poderá conhecer as principais atrações da Capital do Românico: a Catedral, o Castelo, a Plaza Viriato, com os seus plátanos e a estátua do escultor zamorano Eduardo Barrón, e as azenhas da era medieval são pontos obrigatórios.



Curiosidades

- Em maio celebram-se 20 anos do Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Em outubro há a 64.ª edição do festival internacional de cinema Seminci.

- Foi em Zamora que, em 1143, se assinou o tratado que reconheceu a independência de Portugal.



Dicas para comer e beber



Zamora

Casa Cipri

Calle de Juan II, 3, Zamora

Aberta desde 1979, apresenta pratos típicos da cozinha de Zamora: queijos zamoranos, vários tipos de revueltos, cordeiro, lombinho de vitela ou a especialidade da casa, bacalao a la barranquesa.



La Sal

Calle de los Herreros

Esta taberna típica fica numa rua que é um reino da arte de tapear e o La Sal emerge de entre tantas opções.



Valladolid

La Tasquita

Calle Caridad 2, Valladolid

É um clássico. Localizado perto da Plaza Mayor, o bocadillo de lombo e roquefort ou a tosta de gambas são dos petiscos mais procurados.



La Microbodega urbana

Calle Francisco Zarandona, 10, Valladolid

Paragem obrigatória para os amantes de vinho. Aqui encontrará uma carta extensa e um serviço atencioso e informado.



Tordesillas

Bodega Muelas

Calle Santa Maria, 3, Tordesillas

Adega subterrânea de vinhos da região de Castela e Leão. O programa de visita demora 45 minutos e inclui uma prova de vinho (€5) ou uma prova acompanhada com produtos regionais (€10).



Vilar Formoso-Salamanca

A viagem de Vilar Formoso até Salamanca merece um desvio da estrada principal para subir à Penha de França, com o seu altivo Santuário, e voltar a descer a serra para visitar as aldeias de La Alberca e Mogarraz. De ruas labirínticas de pedra e casas de uma arquitetura tradicional com traves de madeira, estas duas localidades convidam à descoberta em passo tranquilo. Se a fome bater à porta, aproveite as tasquinhas típicas para tapear ou, em alternativa, almoçar no Mirasierra, um restaurante com tradição, mais sofisticado, construído no meio da serra e que prima pela confeção de pratos locais (preço médio: €50). Já em Salamanca, adensam-se as possibilidades de visita, principalmente pelo centro histórico.



Ficar alojado perto da Plaza Mayor, o coração da cidade, é uma boa escolha, e aqui poderá optar por um alojamento local a preços convidativos. Como cidade universitária, Salamanca tem diversas faculdades espalhadas pelo centro, mas é o edifício da Universidade Antiga, construído no século XVI, que causa maior espanto (€10 entrada).



Igualmente deslumbrante é a Catedral. Em boa verdade, este complexo religioso é constituído por duas catedrais: a velha, de estilo românico, e a nova, de estilo gótico e com apontamentos barrocos e renascentistas (€5 entrada). Para além das muitas igrejas e conventos que se aglomeram no centro, cada um mais impressionante que o outro, a Casa das Conchas, com a fachada pejada de conchas de Santiago, é um dos motivos mais curiosos da cidade.



Na gastronomia, Salamanca é terra de enchidos. As principais especialidades são o famoso pão recheado com carnes frias, o hornazo (que pode ser encontrada nas confeitarias Gil, La Industrial ou La Madrileña), a chanfaina com cordeiro, o desconcertante Limón Serrano, uma salada com chouriço, atum, ovos, limão e laranja, a tapa Paloma, com salada sobre uma crosta de trigo frito, e o bollo maimón, uma sobremesa simples, cítrica e típica da região. A maior parte destas especialidades pode ser encontrada nas tabernas e casas de tapas tradicionais. Se quiser levar um guia consigo, aconselhamos que espreite o site da confraria gastronómica Salamanca Para Comérsela e que descarregue a lista de restaurantes recomendados.



Curiosidades

- Mogarraz tem 388 quadros do pintor Florencio Maíllo com os rostos de antigos moradores.

- O centro histórico de Salamanca é Património da Humanidade desde 1980.



Dicas para comer e beber



Ciudad Rodrigo

El Bar el Sanatorio

Plaza Mayor, 14, Ciudad Rodrigo

Com as paredes forradas de fotos da festa popular Carnaval del Toro, serve pratos tradicionais, como os ovos mexidos com farinheira.



Salamanca

Café Novelty

Plaza Mayor, 2, Salamanca

É o mais antigo café de Salamanca. Ficou conhecido pelas tertúlias de políticos, escritores e artistas. Bons gelados artesanais.



El Gran Café Moderno

Gran Via, 75, Salamanca

Com uma decoração em madeira, estilo pub, é um dos bares mais conhecidos da cidade. Beba um copo ao fim da tarde ou deixe-se levar pela música noite dentro.



Don Mauro

Plaza Mayor

Um clássico muito bom. Bons pratos de carne. Preço por pessoa: €35.



La Alberca

¡Oh! Espacio del Jamón

C/Tablao, 32, La Alberca

Se quiser conhecer os famosos presuntos DOP de Espanha, é aqui que tem de ir. As visitas são guiadas e no fim há uma prova que inclui as variedades de Guijuelo, Pedroches e Jabugo (60 min, €18).



Belmonte - Plasencia

Plasencia é considerada a cidade mais importante do Norte da Extremadura e é conhecida pelos seus traços medievais. Historicamente, esteve integrada na Rota da Prata, que unia a Cantábria, no Norte de Espanha, à costa atlântica andaluz. No centro, protegido pelas muralhas, são visíveis motivos romanos e árabes, fruto da ocupação destes dois povos antes da reconquista cristã pelo Rei Afonso VIII. Partindo da Plaza Mayor poderá passear pelas ruas estreitas onde se sucedem edifícios palacianos, igrejas e antigos conventos.



O monumento mais conhecido é a Catedral que, à semelhança da de Salamanca, é composta pela Catedral Velha, de estilo gótico, e pela inacabada Catedral Nova, da época renascentista. Banhada pelo rio Jerte, Plasencia tem também um aqueduto, do século XVI, que preserva 55 arcos. Na hora de comer, opte pelas tapas típicas da Extremadura: prove a palomita (salada russa sobre uma crosta de trigo) ou a morcilla de kiko (tapa típica de fígado de cebolada) no Bar Español, estabelecimento fundado em 1920 e localizado em plena Plaza Mayor; no restaurante-cafetaria Succo peça o zorongollo extremeño, uma tapa de batatas, pimento, presunto e cebola; por último, passe na pitoresca La Pitarra del Gordo, casa onde o presunto é pendurado no teto e o vinho, de produção familiar, servido a partir de cântaros de barro.



Se quiser uma gastronomia mais sofisticada, visite o Parador de Plasencia, com as suas carnes de caça, derivados do porco ibérico e produtos da época como os cogumelos, as criadillas de tierra (espécie de trufa) ou a cereja de Jerte (menus a partir de €34). Na ida ou no regresso, aproveite a viagem para visitar o Parque Nacional Monfragüe, uma reserva natural banhada pelo Tejo.



Curiosidades

- O Palácio de Congressos de Plasencia é uma das obras futuristas mais interessantes da região.



Dicas para comer e beber



Plasencia

Viña La Mazuela

Av. Las Acacias, 1, Plasencia

A salada de zorongollos (com tomate, pimentos assados, azeite e alho) e os callos a la extremeña (guisado à base de grão e carne de porco) são especialidades.



Restaurante Bar ATICO

Picos da Europa, 1, Plasencia

Restaurante de decoração leve. No mesmo espaço há uma cervejaria que, além das bebidas, serve pinchos e tapas.



La pitarra del gordo

Plaza Mayor, Plasencia

Bons pratos de carne, croquetes de chouriço e excelentes vinhos. Tem tapas a €1,50.



Parque Nacional Monfragüe

Restaurante do Hotel Puerta de MonfragÜe

Crta. Bazagona a Salto del Torrejon, km 10, Toril, Cáceres

Perto do miradouro da Portilla del Tietar, é um bom restaurante para provar pratos típicos como as migas ou a presa ibérica.



Restaurante Paraíso de los Sentidos (Hospedería Parque de Monfragüe)

Plasencia-Trujillo, 208, Torrejón el Rubio, Cáceres

Às portas do Parque Nacional, goza da tranquilidade da natureza envolvente e de uma excelente vista. Cozinha tradicional.



Elvas - Guadalupe

É impossível partir para Guadalupe sem começar a viagem do lado de cá, na cidade fortificada de Elvas, Património Mundial da UNESCO desde 2012. Já em Espanha, impõe-se a paragem em Mérida, cidade também distinguida pela UNESCO, e que conserva um legado romano como se os séculos não tivessem passado por lá. O Teatro, o Anfiteatro, o Aqueduto dos Milagres, o Circo Romano, a Casa senhorial do Mitreo, o Centro Funerário dos Columbários ou o Museu Nacional de Arte Romana são pontos de interesse que não deverá ignorar.



Aproveite para provar alguns pratos tradicionais como as migas, os produtos derivados do porco ibérico, o cojondongo (uma sopa tipo gaspacho) e os vinhos da região de Ribera del Guadiana. Restaurantes como o El Yantar ou o La Tahona são boas escolhas. Continuando o caminho pela N430 passará mesmo ao lado da Sierra de Pela e da reserva de água de Orellana, paisagem protegida e com várias espécies de fauna e flora.



Chegados a Guadalupe, e depois de pousar as malas no hotel - ficará bem alojado na Hospederia del Real Monasterio (preço médio: €40) ou no requintado Parador (preço médio: €98) - é altura de se deixar levar pelo conjunto histórico e artístico desta vila serrana, com o seu expoente máximo no Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe, do século XIV.



Passeando pela Calle Mayor verá muitas casas de arquitetura tradicional, com varandas em madeira e arcadas. Na gastronomia, destacam-se os pratos de cordeiro, porco e caça, o queijo Ibores (DO) e as perrunillas, uma espécie de biscoito típico que se pode comprar no Horno San Jerónimo-Atrium Café. Agende o regresso a Portugal com tempo para parar em Cáceres, delimitada por muralhas árabes, cheia de torres, ruas de pedra de estilo medieval, casas fortificadas e palácios renascentistas, que fazem desta cidade Património da Humanidade.



Curiosidades

- O Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe é um dos principais pontos de peregrinação da Península.



Dicas para comer e beber



Zafra

La Rebotica

Boticas 12, Zafra, Badajoz

É no município de Zafra que se realiza a maior feira de pecuária da Europa. A carne é rainha. Escolha o La Rebotica.



Cáceres

La Abacería de Juan

Calle de St.ª Joaquina de Vedruna, 17, Cáceres

Os queijos Torta del Casar e Ibores (DOP), bem como a vitela, o cordeiro, as migas ou o cozido, são especialidades da zona.



Javier Martín Restaurante

Calle Juan Solano Pedrero, 15, Cáceres

Aqui há pratos como o carpaccio de lombo ibérico, os "saquitos" crocantes de marisco ou o tamboril com lagosta gratinada.



Guadalupe

Restaurante Hospedaria del Monasterio

Av. Su Majestad Juan Carlos I, Guadalupe

Localizado no recinto do Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe, poderá desfrutar de boas especialidades de carne.



Mérida

Entrecañas

Calle Félix Valverde Lillo, Mérida

Satisfaz na hora de beber uma cerveja ou tomar uma refeição: da cozinha típica da Extremadura ao wok e ao sushi asiáticos.



Sevilha

Ver o mundo andaluz a partir da Plaza del Salvador é uma das melhores coisas que há para fazer em Sevilha. Esse momento mágico de chegar e começar por beber uma copa numa praça cheia, onde o som de fundo é a imensa alegria da voz andaluza, só deverá ser comparável ao que Scott Fitzgerald considerava ser o mundo a passar na 5ª Avenida, em Nova Iorque. Cumprido este ritual, então, que venham a Giralda, o Real Alcazar, a Plaza de Espanha. O melhor mesmo é perder-se pelo encanto das ruas da zona histórica.



A Plaza Salvador fica no centro, a um passo de tudo, entre o bairro de Santa Cruz, que alberga a velha memória judaica da cidade e o Arenal castiço dos petiscos e das touradas. Mais acima, fica a Plaza Alfalfa, das esplanadas e bares de cerveja barata, as ruas do velho e novo comércio, o deslumbramento da monumentalidade imperial que fez de Sevilha um encontro de mundos. Pelo meio-dia, quando pensar tapear, o melhor é ir até à Calle Hernando Colón, a 200 metros da Plaza Salvador e da Giralda, a imponente catedral, onde o esperam os restaurantes Ovejas Negras e La Cava. São ambos bons exemplos da modernização gastronómica espanhola, a preços razoáveis. Em frente, tem a tasca Picalagartos, de velhas tapas e bons vinhos. Tudo barato. Se quiser ficar mais perto da Plaza Salvador tem o Entre Cárceles, de saborosos revueltos. Ou pode descer até ao coração do Arenal, junto à histórica praça de touros da Maestranza. Aqui pontifica o Postiguillo, um restaurante de boa cozinha, onde reinam as croquetas de rabo de boi e os pratos associados à festa brava.



À noite, se quiser conhecer a Sevilha castiça do flamenco, então, a Calle Arfe e a sua meia dúzia de tascas com música ao vivo é a opção. Se foi jantar ao Postiguillo, mesmo ao lado da Arfe, tem ali a autenticidade sevilhana, ainda não capturada pelo turismo de massas, que baila e canta em guitarradas de improviso.



Curiosidades

- Para quem gosta de livros e domina o espanhol, a Casa del Libro, no centro da cidade, é uma excelente escolha.



Dicas para comer e beber



Sevilha

Las Golondrinas I e II

Calle Antillano Campos, 26

Calle Pagés del Corro, 76

Toda a tradição do bairro popular de Triana em dois bares. Tapas de carne e pinchos de bacalhau a bom preço.



La Comidilla

Calle Callao

Boa comida e uma bela esplanada. Croquetas, revueltos, ovos rotos, choco e carne deliciosos a €15/€20 por pessoa.



Bicho Malo

Calle Callao

Ao lado do La Comidilla. Mais pequeno, mas ótimas tapas e excelente vinho.



Mercado de Triana

Calle Plaza del Altozano

Mais de 20 bancas onde se podem ver e comer os melhores produtos da terra e do mar andaluzes. Tudo a preços acessíveis.



Museu das Belas Artes

Plaze del Museo

Tem obras que vão do gótico até ao século XX, com Murillo, Velázquez, El Greco. Ao domingo há um mercado de arte na praça em frente.



Cádiz

Cádiz é a Havana espanhola. As torres, os campanários e as cores, o passeio marítimo, fazem lembrar o Malecón. O mar por todo o lado transporta-nos para a intensidade caribenha da capital cubana. Os laços históricos com Cuba são tão fortes que, há uns anos, se tornou irresistível à produção de um dos filmes de 007, com Pierce Brosnan e Halle Berry, imitar ali o ambiente de Havana, na praia de La Caleta.



A cidade e a província de Cádiz são o caminho incontornável para o Sul, das praias do Estreito de Gibraltar à passagem para África, e essa atmosfera descontraída está por todo o lado. Assim que se chega a Cádiz temos a imensa praia de La Victoria, com 3 km de extensão e considerada a melhor praia urbana da Europa.



O passeio da praia Victoria até ao centro histórico é irresistível. Caminha-se entre o mar e uma fileira de edifícios históricos. Quando chegar a hora de comer, o lugar ideal para provar um pouco de tudo que a província da Andaluzia lhe pode dar, é o mercado municipal. Duas dezenas de tascas oferecem tudo o que possa imaginar a preços de amigo. Experimente La Taperia de Lula, um baluarte da comida típica de Córdova, La Sartén, que tem umas batatas bravas e outras aliñadas fantásticas, para lá de uns revueltos de truz. Não deixe de experimentar coisas mais modernas, como a Gadisushi, onde pontifica a pescaria da costa gaditana submetida à arte japonesa do corte de peixe. Acompanhe as suas deambulações gastronómicas com um bom Barbadillo gelado. Ali ao lado tem a famosa Torre Tavira, monumento barroco, que lhe dá uma outra visão da cidade.



Pela província, há muitos pontos de interesse. A começar por Sanlúcar de Barrameda. Estamos na terra onde o Guadalquivir se junta ao mar. Era a porta de entrada das caravelas espanholas que subiam até à capital do Império, Sevilha, para deixar os despojos das muitas guerras ou do comércio com o Novo Mundo.



Hoje, é sobretudo conhecida por ser um bastião da Andaluzia autêntica, rural e festiva, terra de Manolo Sanlúcar, um guitarrista genial da grande constelação musical do flamenco onde brilha a obra de Paco de Lucía, Vicente Amigo e Tomatito. Por ali há boa comida e bebida, bem como uma corrida de cavalos centenária na praia, que todos os agostos marca presença. A corrida divide-se em dois ciclos que, na prática, a transformam no acontecimento dominante de Sanlúcar no verão. O primeiro ciclo vai de 10 a 12 de agosto e o segundo decorre entre os dias 25 e 27 desse mês.



Curiosidades

- É uma das cidades mais antigas da Europa. Foi habitada por fenícios, gregos, cartagineses, romanos e muçulmanos.



Dicas para comer e beber



Cádiz

Bar Sur - Vinos y tapas

Calle Fernandez Ballesteros, 5

Um templo gastronómico com uma barra pequena e nem meia dúzia de mesas. A não perder a favada e a carrillada.



Arsénio Manila

Passeo Marítimo, 12

Um portento de ligação entre os antigos e os novos sabores de Espanha e do mundo. É um reduto do atum.



La Curiosidad de Mauro Barreiro

Calle Veedor, 10

Experimente a bomba recheada de carne de touro com um bom copo de tinto de Rueda ou Rioja. Fique pela barra, que é muito melhor do que a sala, e opte pela carta, mais barata do que o menu.



casa manteca

Calle Corralón de los Carros, 66

Taberna que tem uma tapa especial. Fi- lete de carne cortado muito fino e com uma pitada de sal. Casa de toureiros e cantores de flamenco.



Chocolates Pancracio

Calle José Del Toro, 2

A chocolataria Pancracio recupera há mais de uma década e com grande sucesso a velha tradição chocolateira de Cádiz.



Huelva

A zona de Huelva oferece alguns dos passeios mais baratos que se podem fazer a partir do Algarve. Deixando Aiamonte para uma paragem no regresso, para tapear, siga pela saída de Bollulos del Condado, na A49, que fica a cerca de 90 quilómetros da fronteira.



Aí, seguindo em direção a Almonte e, depois, a El Rocío, entramos nas profundezas do coração rural andaluz, terra de criadores de cavalos. O destino é a aldeia de El Rocío onde se realiza anualmente uma das maiores festas religiosas da Península Ibérica. A peregrinação à Virgen del Rocío, que se realiza este ano a 9 de junho, movimenta mais de um milhão de pessoas. Para ali acorrem as chamadas Irmandades da Virgen del Rocío, espalhadas por toda a Espanha e, algumas em vários países europeus, num invulgar espetáculo que mistura fervor religioso e boa vida. Durante um fim de semana, os peregrinos comem, bebem e rezam, num ambiente único, em que o principal meio de locomoção da aldeia, cujo piso é totalmente de terra batida, é o cavalo e as carroças. Por todo o lado há tascas improvisadas onde os visitantes são sempre bem-vindos.



À volta do Rocío, estende-se o parque Donãna, esse inigualável território de marismas, dunas e terra que se estende por mais de 50 mil hectares e que fazem dele a maior reserva biológica de Espanha e da Europa.



A cidade de Huelva merece uma visita, sobretudo pelo espetáculo dos marismas, pelo seu centro histórico e pelo bairro operário Rainha Victoria, uma velha aldeia inglesa dos mineiros que exploravam o ferro no rio Tinto. Os seus excelentes restaurantes, que oferecem iguarias tanto do mar como da serra, são também um grande atrativo de uma das mais velhas cidades da Europa e burgo de corajosos pescadores.



Curiosidades

- Foi do porto de Palos de la Frontera que Cristóvão Colombo partiu na viagem que o levou à América.



Dicas para comer e beber



Huelva

La Fonda de María Mandao

Calle Vázquez López, 11

No centro de Huelva, tem uma cozinha honesta e competente. Excelentes tapas regionais, choco frito e grelhado no ponto, revuelto campestre de excelente nível. Tudo com um bom vinho. Preço médio: €15.



Entre Amigos

Calle Vázquez López, 21

Ovos rotos, almôndegas de choco, revueltos de presunto e cogumelos, tudo o que lhe passe pela cabeça em matéria de comida espanhola há por ali. E uma boa refeição não custará mais de 10 a 12 euros.



Acánthun

Calle S. Salvador, 17

O menu mais barato é 30 euros, mas vale a pena. Tártaro de presunto e infusão de chocos são dois pratos-estrela.



Aiamonte

Bar El Costalero

Calle Angustias, 3

Um dos melhores bares para tapear em Aiamonte. Numa zona central, encostada à igreja de Las Angústias, tem uma boa esplanada e um ambiente típico. Excelentes croquetas de gambas.



Restaurante El Choco

Calle Prudencio Pallares, 14

Um velho clássico de Aiamonte, que junta a tradição do mar e da serra andaluza na carta de tapas. Bons vinhos, bom serviço e bons preços.

Muitos dizem que a Galiza é uma extensão de Portugal. As línguas que partilhamos, com cantares diferentes que deixam uma música persistente no ar, são a ponte de entendimento de duas margens separadas a litoral pelo rio Minho. Atravessá-lo é missão possível graças ao ferryboat Santa Rita, em Caminha (€1,50/passageiro; €3,50 automóvel de 5 lugares) ou à ponte de ferro antiga de Valença. Os mais apressados podem optar pela autoestrada até à Corunha e, nesse percurso, ainda poderão parar em Vigo, sempre com bons restaurantes de peixe junto ao mercado O Berbés, na hospitaleira Pontevedra, com o seu centro histórico cheio de movimento graças ao comércio tradicional, bares e restaurantes, ou em Santiago de Compostela e na sua belíssima Catedral.Fazendo o caminho pelo litoral, abre-se uma nova perspetiva sobre esta região, que entre Baiona e Finisterra agrupa as chamadas Rías Baixas. Estes longos braços de mar que penetram terra adentro, proporcionam paisagens naturais singulares, com praias de areia branquíssima e água cristalina, portos antigos salpicados de barquinhos e o cheiro a peixe fresco a dar à costa. Baiona, Nigrán, Sanxenxo, O Grove, a vila de Cambados, considerada o berço do Albariño e por isso com várias rotas enoturísticas, a pitoresca Illa de Arousa ou o património histórico de Muros e Noia são apostas certas para quem gos-ta de compassar a viagem com paragens no percurso. Impõe-se a visita ao cabo Finisterra. Visite o Farol e aproveite o seu miradouro para ver o pôr do sol.