Miguel e Bruno Pereira, técnico de som, estão lado a lado ao computador. À frente têm um programa de edição aberto, com várias faixas alinhadas das quais vão fazendo um corte e cose para montar mais uma música com selo Chiu. É este o nome do estúdio construído na cave de casa de Miguel Araújo, bunker isolado com guitarras, microfones e teclados espalhados, ponto de partida de uma nova fase da carreira em que o músico portuense se desvinculou de marcas para editar de forma independente."Estou aqui das 9 às 5", diz, com a calma de quem não precisa de correr para, numa ou duas semanas, deixar pronto um álbum de 12 faixas. "Eu tinha medo de que a partir do momento em que tivesse isto [o estúdio] não conseguisse gravar uma música. Tinha o medo de ficar sempre a aperfeiçoar e de ficar maluco, tipo o Brian Wilson. Mas não enlouqueci, foi bom", sublinha o músico, antes de levar anum périplo pelos seus locais preferidos do "seu" Porto.