O Holocausto, numa versão muito resumida, resultou na morte de pelo menos seis milhões de judeus e na perseguição e aniquilação sistemática deste povo, mas também a outros grupos considerados "indignos" como ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, etc.





Nos campos de concentração em 1943, a IG Farber tinha à sua disposição cerca de 30 mil prisioneiros e terrenos com fábricas construídas. Era o caso de Monowitz, parte do complexo de Auschwitz. Foi neste complexo que se criou a subsidiária IG Auschwitz, gerida por Otto Ambros, onde se trabalhava para sintetizar gasolina e borracha a partir de carvão, para ser utilizado no exército alemão. A mão de obra era provinda dos campos, dos prisioneiros que, além dos trabalhos forçados, eram usados como cobaias para testar os produtos.

Um dos principais funcionários era Helmuth Vetter, físico e capitão das forças de Segurança governamentais, responsável pelas experiências em seres humanos em Auschwitz e em Mauthausen, outro campo de concentração.

Durante o seu "trabalho", 150 mulheres foram mortas durante testes com medicamentos. Mesmo perante este avultado número de mortes, Vetter pediu a Rudolf Höss, então o comandante de Auschwitz, mais 150 mulheres para novos testes, pagando-lhe 170 marcos por elas.

Nos campos de concentração, a IG Farben tinha à sua disposição indivíduos para testar químicos, independentemente dos efeitos secundários que poderiam ocorrer – tinha assim livre passe para fazer experiências em humanos.

Foram muitos os relatos de sobreviventes dos testes humanos: Zoe Palmer foi uma das vítimas da IG Farben, a quem pediu uma indemnização. Quando tinha 13 anos, foi obrigada a engolir tabletes de comprimidos que deveriam atuar como contracetivos por um médico chamado Victor Capesius (que partilhou prisioneiros para testes com Josef Mengele, conhecido como o "Anjo da Morte" e que chefiava o departamento médico em Auschwitz). Palmer ficou infértil e os danos levaram-na a desenvolver um cancro.

A Bayer não lhe pagou nenhuma indemnização. Já Mengele escapou da justiça aliada e morreu afogado no Brasil em 1979.





O que aconteceu à Bayer depois da guerra?

O fim da guerra levou à cisão da IG Farben no ano de 1951, pelo o Conselho de Controlo dos Aliados, ainda que a Bayer continuasse a manter as suas funções.

Em agosto de 1947, o Tribunal de Guerra de Nuremberga iniciou as sessões contra a IG Farben, durante as quais o procurador norte-americano Telford Taylor declarou: "Estes criminosos do IG Farben, não os lunáticos nazi, são os principais criminosos de guerra. Se a culpa destes criminosos não é iluminada e se estes não são castigados, irão representar uma maior ameaça para a futura paz do mundo do que se Hitler ainda estivesse vivo!".

A sentença foi conhecida em 1948: ao todo, dos 24 arguidos, 13 foram sentenciados por crimes de tortura, assassinato em massa e escravidão em territórios ocupados, e culpados de apoiar eventuais invasões a outros países ou de pertencerem à Schutzstaffel (SS).





Fritz ter Meer, o diretor operacional em Auschwitz da IG Farben, viu-lhe aplicada uma sentença de sete anos, mas foi libertado dois anos depois, regressando à direção da Bayer em 1956 até 1964. Todos os arguidos viram reduções de penas similares, depois do chanceler da República Federal da Alemanha, Konrad Adenauer, conceder amnistia a todos os que foram presos no decorrer deste processo em 1952.

A BASF e a Hoechst viriam a ter também na sua gestão ex-membros do partido nazi, que também pertenceram à IG Farben. Otto Ambros acabou por trabalhar como consultor na hidrogenização de carvão do Departamento da Energia dos EUA.