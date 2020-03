Dezasseis anos depois de el Rei D. Sebastião morrer em combate na batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, o fantasma do monarca português teimava em reaparecer. Em 1594, os castelhanos já tinham prendido e condenado em Portugal dois homens que diziam ser o rei e uma monja que garantia ter visões de D. Sebastião vivo. Mas nesse ano, um novo impostor surgiu, desta vez em Espanha, e ao contrário dos outros, vestia-se com ricas sedas, comportava-se com altivez e era tratado com deferência pelo antigo pregador da corte do próprio el Rei D. Sebastião. Seria possível?O tio do monarca, Filipe II de Espanha, que dois anos após a morte do sobrinho invadiu e proclamou-se Rei de Portugal, ficou particularmente preocupado. Durante um ano, o soberano de 67 anos seguiu atentamente o decorrer da investigação e trocou várias cartas com o chefe da polícia e o inquisidor responsáveis pelo processo. A história foi agora publicada em Espanha no livro Historia de Gabriel Espinosa, O pastelero de Madrigal que fingió ser el Rey Don Sebastián de Portugal, (história de Gabriel Espinosa, o pasteleiro de Madrigal que fingiu ser el Rei D. Sebastião de Portugal) da Editorial Renacimiento.