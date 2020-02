O Mundo nos Óscares

Parasitas é o primeiro título sul-coreano a ser nomeado para os Óscares, um facto revelador do limitado campo de visão da Academia de Cinema Americana. Basta considerar que Em Chamas (2018) e A Criada (2016) são dois dos melhores filmes dos últimos anos. Bong Joon Ho também acha "...estranho, mas não há problema.Os Óscares não são um festival de cinema internacional. É uma coisa muito local". O mesmo Bong que, ao receber o Globo de Ouro para Melhor Filme Estrangeiro com Parasitas, se dirigiu aos americanos como um pai preocupado com a educação dos mais novos: "Ao ultrapassarem a barreira de 2,5 centímetros de legendas, vocês serão apresentados a muitos outros filmes magníficos."Assim, na tentativa de tornar os Óscares tão globais como o seu mediatismo, aapresenta uma versão alternativa dos nomeados aos prémios, em que o único critério é a qualidade e todos os idiomas valem o mesmo. Não deixamos o cinema americano de parte - há uma categoria só para eles, retribuindo a gentileza de reduzirem o resto do mundo a cinco títulos. Alguns destes filmes são de 2018, mas apenas estrearam em Portugal mais tarde; outros estão por exibir nas nossas salas; e todos confirmam que o cinema não está só vivo, está também em todo o lado.Assim, para Melhor Filme do Mundo deste ano concorreriam: Violeta, de Kantemir Balagov (Rússia), Parasitas, de Bong Joon Ho (Coreia do Sul), Dor e Glória, de Pedro Almodóvar (Espanha), Monos, de Alejandro Landes (Colômbia), The Souvenir, de Joanna Hogg (Reino Unido), Mulher em Guerra, de Benedikt Erlingsson (Islândia), Portrait de la Jeune Fille en Feu, de Céline Sciamma (França), The Nightingale, de Jennifer Kent (Austrália), Três Rostos, de Jafar Panahi (Irão), An Elephant Sitting Still, de Bo Hu (China), e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (Brasil).Quanto às Melhores Representações, dispensando a redutora divisão masculino/feminino, a disputa seria entre Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina, em Violeta, todo o elenco de Parasitas, António Banderas em Dor e Glória, os oito miúdos atores de Monos, Honor Swinton Bryne e Tom Burke em The Souvenir, Willem Dafoe e Robert Pattinson em The Lighthouse, Adam Sandler em Uncut Gems; Kelvin Harrison Jr. por Luce e Waves, Florence Pugh em dois filmes, Midsommar e Mulherzinhas, Elisabeth Moss em Her Smell, Noémie Merlant e Adèle Haenel em Portrait de la Jeune Fille en Feu, e Aisling Franciosi, Baykali Ganambarr e Sam Claflin em The Nightingale.Finalmente, aos americanos restariam as tais cinco nomeações para Melhor Filme: Uncut Gems, dos irmãos Safdie, Mulherzinhas, de Greta Gerwig, Era Uma Vez Em...Hollywood, de Quentin Tarantino, The Last Black Man in San Francisco, de Joe Talbot, e O Irlandês, de Martin Scorsese.