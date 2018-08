Saudável, fresco e fotogénico. Consegue resistir a esta bowl de ananás?

Nesta bowl, Inês Simas, autora do livro A Sua Saúde Numa Taça, usa a própria fruta como taça para um lanche ou pequeno-almoço saudável. E este é um ananás dos Açores, um fruto agridoce que a chef de cozinha natural adora.



Além disso tem um super-alimento para começar bem o dia, o camu-camu, uma fruta com alto teor de vitamina C. Não perca a próxima bowl no site da SÁBADO aos domingos.





Bowl de Morango no ananás com camu-camu

Ingredientes

Base

1 ananás dos Açores

1 manga congelada

2 taças de morangos congelados

1 taça de ananás dos Açores

½ taça de leite de amêndoa

1 c. de sobremesa de camu-camu

Cobertura

2 morangos

2 fatias de kiwi

6 framboesas

1 c. de sopa de granola

1 c. de sopa de raspas de coco

1 c. de sobremesa de sementes de chia





Preparação

Nesta receita, o ananás vai ser a própria bowl. Assim, comece por abri-lo e retirar parte da polpa. Para a base, retire cerca de 10 minutos antes os ingredientes do congelador. Coloque todos os ingredientes na liquidificadora e ligue, aumentando progressivamente a velocidade até ao máximo, durante 1 minuto.

Retire quando adquirir a consistência certa e coloque sobre cada uma das partes do ananás.

Por fim, adicione os morangos e as fatias de kiwi, as framboesas, a granola, as raspas de coco e as sementes de chia. Está pronta a servir.