O Manifesto Bicha está aí e vem para arrasar muita gente

"É um manifesto bicha ao contrário para nós, bichas. Todas as bichas: mulheres, homens, pessoas não-binárias, lésbicas, pessoas trans, gays, intersexo, bissexuais. Para tods [sic] que apoiam as nossas existências. As nossas vidas são dignas, as nossas famílias são dignas, o nosso amor é digno, o nosso desejo e o nosso sexo são dignos. Dignos e iguais. Que este espelho invertido sirva também para nos lembrar sempre disso.

As nossas vidas são dignas, as nossas famílias são dignas, o nosso amor é digno, o nosso desejo e o nosso sexo são dignos. Dignos e iguais. Que este espelho invertido sirva também para nos lembrar sempre disso. "