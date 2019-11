Enjoos, papas de aveia e roupa suja: a viagem de Greta Thunberg até Portugal

Greta Thunberg deverá chegar a Lisboa "no início de dezembro". A ativista está a atravessar o Oceano Atlântico de veleiro, depois de a Cimeira sobre as Alterações Climáticas (COP25) ter sido movida do Chile para Madrid, Espanha.

A ambientalista partiu em 13 de novembro do porto norte-americano Salt Ponds, no Estado de Virgínia, num catamarã, uma vez que não viaja de avião por causa da contaminação que isso implica. A embarcação já foi forçada a uma redução de velocidade devido às condições meteorológicas adversas.





We had to slow the boat down to avoid some really rough weather ahead, but now we’re back on track at full speed. Hopefully we will arrive in Lisbon, Portugal, sometime in early December. @Sailing_LaVaga @elayna__c @_NikkiHenderson pic.twitter.com/k4yk8TGDjc — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 20, 2019





O catamarã de 15 metros chama-se La Vagabonde (A Vagabunda) e pertence a dois YouTubers australianos, Riley Whitelum e Elayna Carausu, que têm 1,2 milhões de subscritores no YouTube. A bordo, também se encontra a britânica Nikki Henderson, velejadora profissional.





So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019







A embarcação não deixa quase pegada carbónica, produzindo energia através de painéis solares e geradores movidos com a força da água. Ao contrário do veleiro ecológico de Pierre Casiraghi a bordo do qual Greta Thunberg viajou entre o Reino Unido e Nova Iorque, esta embarcação tem sanita. A anterior só tinha um balde.

Whitelum e Carausu são um casal que partilha semanalmente um vídeo sobre a sua viagem à volta do mundo. Com eles, viaja Lennon, o filho de onze meses. O casal conheceu-se na Grécia, na ilha de Ios. Viajam desde 2014.





Os navegadores têm partilhado várias imagens da travessia. A 15 de novembro, Nikki Henderson revelou que Greta Thunberg tinha enjoado a bordo durante a noite – porém, na manhã seguinte, comeram papas de aveia, iogurte de caju, frutos silvestres e manteiga de amendoim.







No dia 17, houve uma noite de jogos a bordo.





Game night at sea with #OurMotleyFamily on board #LaVagabonde. @GretaThunberg and Svante taught us how to play Yatzy over chocolate before bed. ??



Updates on Facebook soon, https://t.co/jtBoyvQDyL pic.twitter.com/4tzmgMs1FQ — Nikki Henderson (@_NikkiHenderson) November 17, 2019





E como se lava a roupa a bordo? Dentro de um balde:





A 22 de novembro, houve um momento de partilha de batatas fritas e de música.







E quando é que Henderson viu pela primeira vez uma planta a bordo de um veleiro? No dia 24. "É mesmo uma planta verdadeira e viva!", surpreendeu-se.

PS yes that is an actual real living plant. A first for me on a boat! pic.twitter.com/yrb2mFCaRf — Nikki Henderson (@_NikkiHenderson) November 24, 2019

Ontem, dia 25 de novembro, os navegadores chegaram a meio da sua viagem.





À hora de publicação deste artigo, Greta, o pai Svante, Riley Whitelum, Elayna Carausu, o bebé Lennon e Nikki Henderson encontram-se a norte dos Açores, no meio do Oceano Atlântico.



