O coronavirus não assustou uma ModaLisboa devota da sustentabilidade

Não que alguém duvide do perigo do vírus que ainda tem tanto por desvendar, mas a discontração de toda a gente leva a crer que que o coronavirus não veio à 54ª edição da ModaLisboa. A semana de moda lisboeta não abrandou devido a isolamentos sociais ou medidas de precaução que aconselham um contacto social pouco efusivo. Em vez disso celebram-se novas marcas e designers habituados ao evento, mas cada vez com mais atenção à sustentabilidade e à ética no consumo.

As filas acumularam-se e não desmobilizaram entre sexta à noite (6 de março) e o final de domingo (8) nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, no Campo de Santa Clara, em Lisboa. Desfile após desfile, os convidados encheram as duas passerelles e o vírus que está a manter muitos em isolamento foi aqui, em muitas situações, uma graça — em conversas, entre cumprimentos sociais, e até mesmo nas roupas que se escolheram para trazer à semana de moda lisboeta. Viram-se gorros a cobrir toda a cara — muito ao jeito Pussy Riot — mas também imitações de máscaras respiratórias em outros materias e diferentes padrões — as que são já apelidadas de designer masks.

"Começámos a preparar-nos [para o vírus] ainda sem ter cá chegado [a Portugal], depois apanhámos em vésperas os primeiros dois infetados [que foram confirmados na segunda-feira], e depois fomos sempre fazendo a ModaLisboa, mas claro que nos apetrechámos de tudo aquilo que são as orientações para uma situação destas", referiu Eduarda Abbondanza, diretora da ModaLisboa, à Lusa.

O evento não registou nenhuma queixa de sintomas relativos ao Coronavirus, e entre dispensadores de líquidos à base de álcool por todos os espaços do recinto, o grande tema desta edição da ModaLisboa estava já expresso no seu mote: Awake. A ModaLisboa esteve acordada para os problemas éticos e ecológicos da indústria. Na iniciativa Fashion Hackathon, um grupo de pensadores e profissionais da área da moda reuniram-se durante o fim de semana numa das salas do edifício para discutir os desafios e pensar ferramentas para a moda nacional.

"O objectivo era ter ideias práticas, mas foi engraçado ver que a determinada altura o grupo sentiu necessidade de criar um manifesto — intenções para orientar a ação futura", conta à SÁBADO Fernanda Torres, a "facilitadora" das discussões deste grupo. "A educação deve ser a estratégia para despertar a moda para a criação de uma ecologia colaborativa onde a busca pela felicidade é o equilíbrio", lê-se nesse manifesto. "A produção de moda deve ser regenerativa e não predadora; a tecnologia digital na moda deve servir acima de tudo a biosfera e a realização ética do ser humano", lê-se ainda.

Deste grupo nasceram, além destas reflexões, projetos práticos que se preparam para andar para a frente. Um deles é um conjunto de perguntas que pretendem lançar discussões em salas de aulas no ensino obrigatório. Fernanda Torres designa esse conjunto de "kit para pensar" e o seu objetivo é fazer o consumidor coincidir com o cidadão e cimentar nos mais pequenos lógicas de consumo que não retiram felicidade da posse mas da ética com que se compra.

Um segundo projecto faz uso da tecnologia: uma app que coloca em contacto direto utilizadores de vestuário (compradores), designers de moda e produtores de têxteis e costureiros. A ideia seria pôr o utilizador a comprar diretamente ao criador e produtor, criando maior autenticidade e ligação à roupa e, assim, menos desperdício.

No edifício ao lado, o Wonder Room é uma reunião de marcas portuguesas com preocupações éticas. Entre marcas de acessórios e de roupa há histórias de centros paroquiais onde idosos fazem cachecóis ou excedentes de pele que são aproveitados para fazer malas e cintos (ambos os produtos da marca Lobo Apparel), há uma marca que usa o conhecimento antigo sobre o burel para aplicar em modelos contemporâneos (Benedita Formosinho), há fatos de banho feitos com materiais reciclados (Paparina) ou até — mais na área da decoração do que da moda — uma marca de velas fabricadas a partir de óleos alimentares usados, que vende também kits para que se possam fazer as próprias velas em casa segundo o mesmo princípio (The Greatest Candle).

Para Eduarda Abbondanza, a sustentabilidade é uma forma que pensar a organização do evento e tem vindo a ser introduzida há cerca de um ano e meio na equipa. "Já fizemos muitas 'talks' de informação, de debate, mas nesta edição era muito importante mostrar exemplos, marcas que são giras, 'trendy', 'up to date' e que são ao mesmo tempo sustentáveis, são corretas, digamos", disse à Lusa.

O foco na sustentabilidade foi também de muitas das coleções paresentadas pelos criadores nacionais. A coleção de Awaytomars é disso o melhor exemplo: boa parte dos modelos foi feita com deadstock (tecidos que sobraram de coleções anterioes da marca) ou a partir de retalhos das alfaiatarias de Savil Row, a mais importante rua de alfaiatarias de Londres.