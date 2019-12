Uma prenda para os milhões de fãs espalhados em todo o mundo: os Pearl Jam decidiram criar uma espécie de "calendário do advento" e lançar uma música de Natal por dia.O projecto, segundo a publicação da banda nas redes sociais, dura 12 dias e pode ser apreciado nas plataformas digitais Spotify, Apple Music e YouTube.A primeira música lançada é uma versão de Someday at Christmas, de Stevie Wonder.