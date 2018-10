Nuno Cardoso é o novo director artístico do Teatro Nacional de S. João (TNSJ), sucedendo a Nuno Carinhas.

Nuno Cardoso, que desde 2007 é o diretor artístico do Ao Cabo Teatro, assumirá funções a 01 de janeiro de 2019, segundo comunicado do Ministério da Cultura.



O recém nomeado diretor do S. João tem uma carreira de quase três décadas, tendo sido coordenador de programação do Teatro Carlos Alberto, entre 2003 e 2007, quandoo o S. João era dirigido por Ricardo Pais.



Encenador e ator, Nuno Cardoso nasceu em Canas de Senhorim, em 1970, iniciou o seu percurso teatral no início da década de 1990, integrando o CITAC -- Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra.



No comunicado hoje divulgado, o Ministério da Cultura agradece a Nuno Carinhas "o enorme sentido de missão, dedicação e empenho ao longo de quase dez anos na direção artística do TNSJ".