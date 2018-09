Nove meses com uma comunidade cigana

A carregar o vídeo ...

O Natal, a Páscoa e outras datas assinaláveis do calendário foram passadas com eles. António Sérgio Strecht, 35 anos, estava empenhado em registar o quotidiano da comunidade cigana de uma aldeia de Trás-os-Montes, Penhas Juntas, entre 22 de Setembro de 2017 e 3 de Junho de 2018. "Muitas vezes nevava quando ia para lá. Não levava grandes expectativas, era mais a vontade de estar com eles. São mesmo boa gente", conta ào fotógrafo.A empatia de António Sérgio com os moradores do Bairro da Formiga, ali instalados há 30 anos, resultou num extenso portfólio de mais de 4.000 fotos – que obviamente não ficaram na gaveta. Mais de 2.000 pessoas tiveram oportunidade de vê-las no Clube de Bragança, até 25 de Agosto, na exposição Resiliente (o nome evoca a paciência do autor e a dificuldade em singrar na fotografia).O fotógrafo tenciona agora expô-las em Lisboa, Porto e Bilbau. Até porque, ressalva, é importante desmistificar uma série de estereótipos associados à etnia: "São mais livres. A vida deles acaba por ser muito mais simples do que a nossa." E, sendo nómadas, fazem "o seu Erasmus" pelas redondezas quando passam temporadas de semanas com familiares acampados em Chaves.

