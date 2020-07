É uma história trágica em Bilhar, na Índia, provocada pela violação das regras de segurança da pandemia Covid-19. De acordo com o Hindustan Times, foi criado um foco de contágio num casamento com mais de 350 convidados (sete vezes das 50 permitidas pela lei indiana para o aglomerado de pessoas). O resultado? O noivo morreu dois dias depois do casamento e mais de 100 pessoas foram infetadas, conta o USA Today.Antes do casamento, o noivo já se queixava de febre e dores no corpo, mas o casamento acabou por acontecer por insistência da família dos pais. De acordo com o Indian Express, em causa estaria "o grande custo financeiro" que teriam se o casamento fosse cancelado. Casou-se medicado a paracetamol e, dois dias depois, acabaria por morrer. O corpo do noivo foi cremado sem fazer o teste.Dos 300 convidados já testados, pelo menos 100 testaram positivo, relata o USA Today. O pai do noivo está entre os infetados.