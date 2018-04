Já é marinheira mas agora quer ser submarinista. Se passar no curso de nove meses, Noémie Freire será a primeira portuguesa a consegui-lo.

Descer é o verbo mais frequente durante as 29 horas seguintes, conjugado entre os 15 e os 100 metros de profundidade. Da escotilha, Noémie Freire desce agilmente um lanço de escadas sem corrimão, continua a pique por mais uns degraus e perde a noção do movimento - nem se apercebe que está imersa no oceano. Por vezes, abre e fecha a boca como um peixe, quando sente pressão nos ouvidos. Basta-lhe saber vagamente o destino, a sul de Sesimbra, para iniciar a primeira prova de mar num submarino de 70 metros (a 26 e 27 de Fevereiro passado).



Há quem chame ao Arpão, agora a segunda casa da marinheira, o Senhor dos Mares pela vantagem táctica e capacidade para lançamento de torpedos, mísseis de longo alcance e minas. É um dos submergíveis mais furtivos do mundo. Noémie sente o peso da responsabilidade, os olhos postos nela por ser pioneira na Marinha Portuguesa. É a única mulher a preparar-se até Setembro para ser submarinista, num total de 500 horas de mar do curso de nove meses.



Pão-de-ló e praxe

Lá dentro cheira a gasóleo, parte da identidade da embarcação (cada uma tem um odor próprio) com que ela aprende a conviver. Há 33 tripulantes, um convidado e seis aprendizes. Eventuais resistências à entrada feminina num mundo de homens ficam lá fora, entre alguns mais velhos que ainda olham para ela com desaprovação. A bordo, os marinheiros acolhem a pequena ruiva de sardas, de 55 quilos e 1,58 m, como um deles.



Mas há uma pressão extra para a principiante: o aniversário longe da família e num habitat que ainda lhe é estranho. Relativiza o que para tantas mulheres e sobretudo mães, como é o caso, seria um problema. Como não é todos os dias que se comemoram 30 anos debaixo de água, antes de partir para o mar a aniversariante avia-se em terra com um pão-de-ló. Não acende as duas velas por razões de segurança; caso contrário faria disparar os detectores de fumo. O fogo e a água são os maiores inimigos do submarino.

São as luzes vermelhas de presença que a iluminam. Por volta da 1h da manhã de 27 de Fevereiro (terça-feira) simula apagar as velas.



A seguir ao bolo de anos vem a praxe, não fossem eles (os seis) caloiros do estágio de embarque. Fazem uma espécie de recruta - nada que atemorize Noémie, que começou a carreira militar na escola de fuzileiros em Vale de Zebro. "Apesar de o meu pai dizer que não ia aguentar nem uma semana, fiz as cinco", recorda a própria à SÁBADO. Nem os -4ºC a impediram de duras provas - corrida, flexões e abdominais - às 6h30. Também aprendeu a manobrar a G3. Mas foi a água que mais a atraiu. Foi em 2007 que entrou para a Marinha, e no ano seguinte já navegava em navios de superfície. Tinha 20 anos.



A noite no interior do Arpão é fria - Noémie nunca tira o sobretudo - e passada em branco até à alvorada, às 7h30, com exercícios de segurança. "Andámos a procurar válvulas pelos números que nos indicavam, a fazer treino de injector de sinais [sinalizar situações de emergência] e vendaram-nos os olhos para seguirmos a linha de vida [uma corda instalada no corredor]."

Nascida na comuna francesa de Thiais, Noémie aprendeu a tirar o melhor do desenrascanço português. Óptimo requisito para o curso, que inclui a falta de conforto - dorme numa cama com 1,80 m e em cima de um fino colchão - e passar dias debaixo de água, sem ver o Sol.



Filha de um camionista e de uma administrativa, emigrantes portugueses, faz exercício físico desde os 4 anos - começou na ginástica acrobática e na natação. E aos 10 anos recebeu nacionalidade portuguesa, quando os pais voltaram ao País de origem para abrirem uma pizzaria.



Sem privacidade

No contexto actual sabe que falta privacidade, somente há uma amostra dela na casa de banho com dois chuveiros separados por uma película opaca. O único quarto destina-se ao comandante, o capitão-tenente Henriques Frade.

Os alunos dormem num apertado corredor, onde cada centímetro é precioso para montar beliches em estruturas de ferro a partir da meia-noite. "É um submarino de fabrico alemão. Culturalmente, eles [alemães] não vivem a diferença de sexo da mesma forma que nós. Mulheres a partilharem alojamento com homens nunca foi preocupação para eles", explica o primeiro-tenente, Hugo Almeida de Melo.



O coração do submergível fica no CIC, sigla de Centro de Informações de Combate. Basicamente são quatro consolas com ecrãs que permitem "operar 99% do submarino e garantir que esteja na sua melhor condição de funcionamento", garante o mesmo responsável. O leme, os radares e os sonares (para detecção de objectos à superfície da água) estão concentrados nesta sala. Noémie estuda-os com atenção e admite o grau de complexidade do curso: "É mais cansativo do que uma fragata. Porque tenho de fazer de tudo um pouco, como os preparativos de um esgoto no porão ou abrir e fechar válvulas. Tenho saudades de dormir e de fazer a fotossíntese."



Sol e mar reservam-se para os postais da Madeira, expostos num canto do Arpão. No mesmo arquipélago, a bordo da fragata Corte-Real, Noémie viveu uma das missões mais marcantes. Foi a 20 de Fevereiro de 2010 que a destacaram para resgatar corpos desaparecidos, na sequência de um aluvião que provocou fortes derrocadas. Regressou destroçada com o que viu.



Vida além do mar

As missões do submarino que mergulha até 400 metros de profundidade são mais encobertas. Destinam-se a ver sem ser visto no patrulhamento da zona económica exclusiva de 200 milhas; no combate ao narcotráfico (já forneceu informações sobre suspeitos numa lancha, vindos da Nigéria e interceptados em Portimão); no controlo de imigração ilegal (rota do Mediterrâneo Central); e no apoio ao treino de navios de superfície (no Sul de Inglaterra).



Noémie concilia o papel de marinheira, que enfrenta vagas de sete metros, com o de mãe que vai buscar o filho à escola. O mais difícil são as ausências. Diego, de 4 anos, por vezes ressente-se pelas birras. "Não há supermães nem supermulheres."

À equação do tempo junta-se uma variável recente - a do estudo -, porque todos os momentos livres são para o curso (inclusive intervalos depois do almoço, das 12h15 às 13h; e após o jantar até às 22h30). Tem aulas das 9h às 16h30 e testes regulares numa sala da base naval. Tem de saber tudo sobre o funcionamento do submarino. Já aprendeu os princípios básicos, os equipamentos a bordo, e o módulo de segurança como combate a incêndio ou abandono em imersão e superfície. Falta-lhe saber mais sobre o sistema de combate e formação específica a bordo.



No corre-corre da base do Alfeite (Almada), onde o submarino está atracado, até ao infantário perto de casa na Moita, distam 30 quilómetros. À beira da estrada vêem-se ovelhas e vacas a pastar - reminiscências da infância de Noémie, passada na freguesia de Vila Cã, perto de Pombal, depois de uma década emigrada em França. "Adoro viver aqui. É tranquilo." Nem falta o cão Thor, da raça cane corso, que os recebe à porta da moradia. Diego brinca com ele, entra na sala e monta o arsenal de cromos da caderneta do Star Wars. A mãe prepara o jantar: febras com arroz e caldo de legumes, ainda que as suas especialidades sejam chili e ratatouille. Na exígua cozinha do submarino, com armários numerados e trancados à chave, não poderá mostrar dotes culinários porque as refeições são feitas por dois cozinheiros que elaboram pratos simples como bacalhau no forno, esparguete à bolonhesa ou frango com arroz.



O companheiro, Pedro, chegará a qualquer momento. Também pertence à Marinha (é artilheiro) e sem o apoio dele dificilmente poderia sonhar com submarinos. Conheceram-se em 2008 e começaram a namorar em 2011, no mesmo ano em que morreu o pai de Noémie, de cancro do pulmão, quando ela estava embarcada. "Estava a descansar, o chefe disse-me: 'Quando puderes vais lá acima.' Só pela cara percebi logo." As temporadas longe da família fazem parte do trabalho, mas Noémie tenta equilibrar tudo como faz no aparador da sala, onde a foto do casal e do filho estão, lado a lado, com a réplica do Arpão.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 724, de 15 de Março de 2018.