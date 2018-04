New Yorker, New York Times e Kendrick Lamnar vencem Pulitzer

O jornal The New York Times e a revista New Yorker venceram o mais cobiçado dos Pulitzer: o de serviço público, pelos seus trabalhos que denunciaram as acções inapropriadas de Harvey Weinstein com dezenas de actrizes. Estes trabalhos ajudaram a lançar o movimento Me Too, o que contribuiu para a atribuição deste prémio.



A edição de 2018 dos prémios Pulitzer destacou o "serviço público" que o jornal e revista realizaram ao relatar o assédio e violência de grandes nomes da imprensa e do cinema.



As reportagens apoiam o movimento #MeToo que, em 2017, esteve na origem de várias denúncias por parte várias mulheres da indústria de Hollywood, incluindo grandes nomes da sétima arte.



Já Kendrick Lamar tornou-se o primeiro músico que não do mundo do jazz ou da música clássica a vencer o prémio na categoria de música, pelo seu álbum DAMN.