Um homem e uma mulher casaram-se nas Filipinas debaixo de uma nuvem vulcânica. Chino e Kat Palomar trocaram os seus votos na província de Cavite, este domingo, debaixo do fumo e da cinza que estão a ser expelidos pelo Taal, um dos mais pequenos vulcões ativos do mundo.

"O humor era surpreendentemente calmo apesar das grandes colunas de fumo que eram muito visíveis na zona da cerimónia", relatou Randolf Evan, o fotógrafo do casamento.

O vulcão começou a expelir fumo uma hora ou duas antes do início do casamento, e no fim da cerimónia, a cinza caía em cima da festa.

Mais de 24 mil pessoas foram forçadas a sair das suas casas na ilha vulcânica onde se localiza o Taal, a sul de Manila, e na área circundante, que é um local turístico popular.

Nas redes sociais, onde as fotografias começaram a circular, as pessoas mostraram-se espantadas. "Parabéns ao organizador do casamento", lê-se num comentário. "Isto vai ser difícil de bater."

Segundo o fotógrafo do casamento, o casal estava relaxado durante toda a festa. "Mas tarde descobrimos que eles estavam juntos há oito anos e tinham dois filhos, por isso este dia que planearam ia ser especial de qualquer maneira, com ou sem a intervenção do vulcão Taal!"