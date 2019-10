O antigo diretor do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), Rui Agostinho, esclareceu que "em outubro de 2021, Portugal irá decidir se quer ter a hora legal pelo meridiano de Greenwich. Se o fizer deverá, no último domingo de outubro de 2021, atrasar uma hora. Se, pelo contrário, optar pela UTC +1 (Hora da Europa Central) não muda a hora. A partir de outubro de 2021 não haverá mais mudanças da hora".

Para Rui Agostinho, há impactos a ter em conta com o fim da mudança sazonal: "Se for mantida a hora de verão, em dezembro será noite até às 9h00. As crianças irão sonolentas para a escola."

O OAL realizou o estudo ‘A Escolha da Hora Legal’ no qual foi defendida a manutenção do atual sistema de mudança sazonal da hora. A mudança da hora foi pela primeira vez adotada durante a Primeira Guerra Mundial e tinha por objetivo a poupança de combustível.

Portugal vai atrasar os relógios uma hora na próxima madrugada domingo, dando início ao horário de inverno, conforme indica o 'site' do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).Na madrugada de domingo (27 de outubro) em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 02:00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01:00.Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 01:00 da madrugada de domingo passando para as 00:00.A hora legal voltará depois a mudar a 29 de março de 2020, marcando a mudança para o regime de verão.O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.