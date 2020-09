Não é obrigatório, mas há escolas do 1º ciclo que obrigam a usar máscara

O Movimento "Assim Não é Escola" já criou uma petição – que já está na Assembleia da República – e uma carta aberta a pedir que se tenha em conta as necessidades afetivas das crianças num ano letivo tão marcado de regras. O ponto de partida, de pais, professores, psicólogos e educadores, é simples: Assim Não É Escola. Numa carta aberta à Direção-geral da Saúde (DGS) defendem que "seis meses sem escola foi muito tempo e foi duro para todos. As nossas crianças precisam de uma escola aberta não só nos edifícios mas também nos braços dos educadores e professores. As nossas crianças precisam de uma escola mais disponível que nunca." É lá que enumeram aquilo que gostavam que fosse alterado.

O Movimento "Assim Não é Escola" conta com mais de 30 membros – "que incluem não só pais, mas também especialistas na área da saúde, psicólogos, pediatras, enfermeiros, educadores e professores." A petição que criaram – e que já ultrapassa as 6 mil assinaturas - tem crescido todos os dias. Joana Marques, um dos membros do movimento, explica à SÁBADO que têm recebido muitos pedidos de ajuda por parte dos pais. "Há escolas do 1º ciclo a obrigar uso de máscara sem a DGS o impor. Os pais querem saber onde podem fazer queixa. Temos comunicado com a DGS e várias entidades, porque o decreto-lei não obriga à utilização de máscara a menores de 10 anos. Mas há escolas, públicas e privadas, que obrigam as crianças do primeiro ciclo a usarem-na o dia todo."

O Movimento defende que "é fundamental que haja participação ativa da comunidade e dos pais no processo educativo, que haja responsabilização mútua entre pais e escola e uma resolução dos problemas igualmente partilhada. Era muito importante que os pais tivessem tido voz nos planos de contingência que foram elaborados."

Joana Marques, mãe de duas crianças – uma de 4 e outra de 6 anos – reforça que o movimento tem esperança de que as entidades responsáveis os escutem. "A DGS olha para saúde pública e física, mas sabemos que a saúde mental não estar dissociada do resto."

Como surgiu a ideia do movimento?

Surgiu espontaneamente por pais que nas redes sociais começaram a manifestar, a título individual, as suas preocupações com o impacto das diretrizes lançadas pela DGS na saúde mental das suas crianças e que decidiram constituir-se como grupo de trabalho para tentar que pudesse haver alguma ponderação e diálogo com as entidades envolvidas neste processo: escolas, DGS, Ministério da Educação, etc e com outros pais atentos que sentissem essa necessidade de diálogo.

Quais são os objetivos do movimento?

Este Movimento tem como objetivo alertar e sensibilizar todas as entidades competentes sobre o impacto das medidas tomadas na saúde e desenvolvimento das crianças e jovens. Pretende trazer para o diálogo os pais, as escolas e as entidades de saúde num esforço de conciliação conjunto entre a contingência atual e o que deverão ser as condições adequadas às crianças no espaço escolar e das quais não poderemos prescindir sob nenhum pretexto.



Se esta escola "assim não", como deveria ser?

Antes de mais pensamos que deveria ser uma escola aberta e este ano as escolas estão mais fechadas do que nunca. É fundamental que haja participação ativa da comunidade e dos pais no processo educativo, que haja responsabilização mútua entre pais e escola e uma resolução dos problemas igualmente partilhada. Era muito importante que os pais tivessem tido voz nos planos de contingência que foram elaborados, que pudessem continuar a fazer parte da escola, respeitando as normas de segurança. É essencial que a escola veja a criança como um ser global e não apenas como um corpo físico. Não podemos continuar a dissociar o corpo da mente, ambos têm o seu papel na saúde das crianças. Se a segurança emocional não estiver garantida então não podemos considerar um sítio seguro e desta forma, assim não é escola.

O que consideram mais importante de ser alterado?

Os pontos que consideramos que devem ser alvo de revisão urgente são o distanciamento físico imposto às crianças e jovens, uso ininterrupto de máscaras por crianças e educadores/professores, permitir que os pais possam continuar a entrar nos espaços escolares sempre que isso seja fundamental para a criança (nos processos de adaptação, por exemplo), que não haja diminuição do tempo dos intervalos e que estes não tenham que ocorrer em salas fechadas.

Quais serão os desafios deste ano letivo para as crianças?

O grande desafio é que as crianças compreendam o que se está a passar e que consigam manter uma relação positiva com a escola, com todas estas condicionantes que lhes estão a ser impostas. É de conseguirem desenvolver relações de confiança com os adultos. Estamos a colocar nas crianças e jovens um peso demasiado grande ao exigir que tomem responsabilidade de se protegerem desta pandemia e de se comportarem de uma forma que lhes é estranha, que vai contra a sua natureza essencial. Depois temos desafios mais práticos: o serem capazes de cumprir as regras, de estarem concentrados por longos períodos de tempo estando fechados nas salas de aulas, de conseguirem dominar os seus instintos sociais naturais, de desenvolver as suas aptidões de reconhecimento facial nas idades mais precoces. O serem capazes de se autorregularem num ambiente que parece tão confuso mas tão rígido simultaneamente.



Que histórias os pais têm partilhado convosco que gostava de referir?

Temos tido relatos de pais angustiados porque não lhes foi permitida fazer a adaptação dos seus bebés e crianças na creche, tendo que entregar os seus filhos ao portão, nos braços de estranhos, com um impacto enorme nos seus filhos. Temos tido partilha de histórias de jovens que estão desmotivados com a permanência na escola porque não podem sair da sala de aula nos intervalos e brincar livremente. Temos pais preocupados porque os seus filhos pequenos têm que permanecer num quadrado no intervalo e não lhes é permitido levar nenhum brinquedo para se ocuparem. Temos pais a lidar com a privação de sono dos filhos porque a creches retiraram a sesta a crianças pequenas com a justificação que as orientações da DGS assim o exigem.



Têm relatos de crianças assustadas ou com dificuldades por causa destas normas?

Temos o caso pessoal duma mãe do nosso Movimento, cuja filha com 6 anos iniciou o primeiro ano e, apesar de vários pedidos e propostas feitas, a escola não permitiu qualquer reunião conjunta com a criança para conhecer o espaço, a Professora, nada. A criança foi, tal como muitas outras, entregue no portão a funcionárias de máscara colocada e álcool-gel na mão a mandar entrar e "colocar-se em fila" e por mais que se esforçassem por sorrir e receber calorosamente as crianças, pouco transparecia pela máscara. A filha chorou vários dias antes do início da escola, dizendo "mãe, se tu não entrares comigo na escola eu também não entro!" e que chegou ao ponto de se ferrar nos braços vários dias seguidos com a ansiedade do início do ano e de não se sentir segura no novo espaço.





Como explicar – aos que terão de usar máscara – que será para cumprir?

Essa questão terá que ser trabalhada e respondida pelas entidades que estão a definir que o uso de máscara é obrigatório. O que nós pedimos é que a máscara tenha um uso positivo e que haja uma significação positiva no seu uso.

Acha que estas mudanças vão ter impacto no rendimento escolar?

Sem dúvida. Não somos apenas nós a afirmá-lo, temos já vários especialistas a alertar para esse impacto: a Ordem dos Psicólogos, especialistas em motricidade humana como o Professor Carlos Neto, a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Parece bastante consensual que o rendimento escolar será afetado porque estamos a assumir que a aprendizagem é meramente cognitiva e intelectual e atualmente já sabemos que não é assim, que é preciso um ambiente de brincadeira livre, de descanso, de ar livre para as crianças serem depois capazes de aprender.

A relação com os avós terá de mudar, no caso daqueles que os iam buscar à escola?

Cada família terá que ponderar a sua situação pessoal. O que é fundamental é garantir que as crianças têm o direito a serem crianças e cada família terá que pensar se necessita, ou não de redefinir as suas relações familiares.

Depois de ouvir as recomendações para o Outono/Inverno, o que lhe parece? Foram ouvidos?

Não fomos ouvidos e estamos a encontrar muitas portas fechadas. Preocupa-nos o facto de essas recomendações poderem servir de base para restringir ainda mais as condições das crianças e jovens nas escolas.

A OMS recomenda a máscara a partir de 12 anos, mas a DGS impõe aos 10 anos. Porquê?

O facto de as orientações neste ponto não serem consensuais mostra que estão a ser ignoradas as recomendações mais recentes de especialistas internacionais que alertam para que o uso contínuo da máscara abaixo dos 12 anos deva ser alvo de avaliação cuidada sobre o impacto negativo no bem-estar emocional e social da criança, na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento integral; abaixo dos 12 anos há indicadores de que a criança não tem maturidade para cumprir com o seu uso correto pelo que o uso contínuo e errado poderá aumentar o risco de infeção em vez de o diminuir.







De que forma isto é prejudicial para as crianças?

A utilização contínua de máscaras pelas crianças deve ser ponderada face aos danos potenciais que pode acarretar no seu bem-estar emocional e social e tendo em consideração questões de comunicação (que ficam afetadas com o uso contínuo de máscara).

Acha que com 10 anos compreendem e conseguem adaptar-se?

A questão não passa por saber se conseguiriam adaptar-se pois isso seria atingido com insistência repetida. O que temos de refletir é se é aceitável e desejável que estas crianças se adaptem a esta situação quando esta medida não é eficaz pelo uso indevido que as crianças fazem da máscara.

Criticam a diminuição dos intervalos, porquê?

Consideramos os intervalos momentos imprescindíveis para o processo de aprendizagem, onde as crianças possam descansar e brincar, de preferência ao ar livre, de forma a poderem manter níveis de concentração e motivação adequados. Este ponto é ainda mais importante quando falamos de crianças com dificuldades ao nível da atenção ou ao nível comportamental e onde a redução do tempo de descanso terá um impacto ainda mais gritante na sua capacidade de concentração.

Estão a criar ferramentas para conciliar com as recomendações da DGS, pode adiantar quais são?

Temos uma carta aberta que pode ser personalizada pelas famílias para entregar às escolas ou pode servir como ferramenta de reflexão e onde propomos sugestões às medidas da DGS. Criámos uma petição pública que conta neste momento com mais de 6600 assinaturas e que foi já submetida e aceite na Assembleia da República para apreciação.



No caso dos educadores de infância e professores, acreditam que poderiam tirar a mascara nalguns momentos? E o risco de contágio?

Acreditamos que a máscara pode ser retirada sempre que o distanciamento físico esteja garantido, por exemplo, numa hora do conto com mais pequenos ou quando o Professor está numa sala de aula e se encontra distante dos alunos. A expressão facial é um fator chave no processo de comunicação entre aluno-professor/educador.



O que falta às normas da DGS?

Falta olhar para as crianças como um ser global, falta entender que estamos a ultrapassar limites de segurança mental e emocional, estamos a ultrapassar limites em relação ao que as crianças são capazes e às suas necessidades. Falta entender o que a criança precisa para aprender, o que um bebé precisa para se sentir seguro. Falta entender a importância da relação entre o cuidador e a criança e a pluralidade das escolas e em como as diretrizes estão a complicar muito a logística e as rotinas nas instituições.



Sentem que os professores concordam convosco?

A maioria dos professores parecem estar muito confusos e preocupados com a aplicação prática destas medidas pensadas no papel. Temos relatos de professores que se sentem entre a espada e a parede porque entendem as necessidades dos alunos mas não estão a ver como poderão satisfazê-las sem comprometerem a sua posição profissional.