“Isto não é ambiente para uma delicada flor como André Ventura”

Quando Isto É Gozar Com Quem Trabalha se estreou na SIC, a 1 de março, ainda não havia nenhum caso positivo de Covid-19 em Portugal. Mas no dia seguinte apareceu o primeiro e o que se seguiu foram meses de confinamento, de medo e de apreensão. Esta entrevista começou precisamente sobre essa coisa de fazer humor num mundo que de repente se tornou um filme de terror e passou pelo juiz Neto de Moura, por André Ventura e pela lógica de uma programa de sátira política onde os políticos são convidados.





Não. Aliás, não concordo com quase nada do que disse. Os convidados não vão ao programa tomar o pequeno-almoço, vão ser entrevistados. E trata-se uma entrevista política: eles não vão responder a perguntas sobre o que gostam de fazer nos tempos livres, ou sobre o que queriam ser quando eram miúdos. Se entrevistar um político nos torna menos exigentes com ele, receio pelo jornalismo. Os jornalistas entrevistam políticos a toda a hora. Se passam a ser mais benevolentes com eles por causa disso, é muito preocupante.

A piada do "Hitlerilas" gerou consenso na equipa do programa?

Não gerou apenas consenso, gerou unanimidade. Passou no nosso apertado crivo ético e moral, que consiste na seguinte pergunta: tem graça? Se achamos que sim, fica; se achamos que não, sai.



Sentiram que era um passo arriscado ou que podia gerar interpretações contrárias às vossas? Porque estão a satirizar uma pessoa chamando-a de larilas ao mesmo tempo que lhe dizem que não tem mal nenhum em ser larilas. É uma piada complicada. Tiveram noção disso?

Todo o discurso não literal é, para usar a sua expressão, complicado. Ainda assim, como fica demonstrado na sua pergunta, parece-me que o texto era suficientemente claro: não há mal nenhum em ser efeminado – mas quando uma pessoa efeminada acusa os outros de serem efeminados, isso tem graça



André Ventura já o desafiou várias vezes para o convidarem a ir ao programa. Descarta essa hipótese?

Sim, descarto. Porque o Ventura não se enquadra no programa. Ele tem dito várias vezes que é contra o sistema, os partidos do sistema, e que quer destruir o sistema. É uma aversão súbita, porque ainda há pouco tempo ele militava no maior partido do sistema, mas está bastante arreigada, como costuma acontecer com as paixões recentes. Ele também tem referido que eu sou um humorista do sistema. Está certíssimo. O sistema chama-se democracia e tem muitos defeitos, mas eu não conheço outro melhor. Portanto, receio que ele até se sentisse mal no programa. Ele já prometeu que, se ganhar as eleições, "ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar mesmo prisão. E o Twitter deixará de ser a bandalheira que é". Ora, bandalheira é o que não falta no programa. E já devemos ter ofendido pelo menos um magistrado, que até nos ameaçou com um processo. Não é ambiente para uma delicada flor como André Ventura.