O debate era o Movimento MeToo mas o momento mais polémico do programa de segunda-feira, dia 15 de Outubro, do Prós e Contras foi mesmo a opinião do professor Daniel Cardoso. "A educação é quando a avozinha ou o avozinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avozinha ou ao avozinho. Isto é educação, estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro e da outra desde crianças. Obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa como obrigação coerciva é uma pequena pedagogia que depois cresce."



A polémica não tardou e nas redes sociais as opiniões dividem-se. Entretanto, em entrevista ao Diário de Notícias, Daniel Cardoso refere que "qualquer pessoa que vá comprar um livro sobre parentalidade positiva a uma grande superfície vai encontrar indicações sobre não impor as coisas às crianças. Isto está já ao nível do senso comum, nos manuais de como ser um bom pai ou uma boa mãe."



Para tentarmos perceber melhor um tema que até já gerou uma reacção - bem humorada - da GNR, ao publicar uma fotografia de uma neta a beijar o avô, pedimos uma análise à coach de parentalidade positiva, com vários livros publicados sobre o tema - Berra-em Baixo e Crianças Felizes - Magda Gomes Dias.



A autora do blogue Mum's The Boss diz que é preciso analisar o tema com calma e ter em atenção dois pontos nesta discussão: "O desenvolvimento das competências sociais e dos códigos sociais de cada cultura e a defesa dos limites pessoais e a tomada de consciência disso mesmo." Magda Gomes Dias defende ainda que no modelo usado pela Escola da Parentalidade, fundada por si, não há nada que diga que a criança não tem de dar beijinhos: "não criamos essas regras."





Para Magda um dos pilares da educação que defendem é o respeito mútuo. E acrescenta: "Percebo o que foi dito e sei que isso pode ser chocante e exagerado para a maior parte das pessoas que o ouve. Por isso defendo que a ideia precisa de ser protegida e defendida com outros exemplos para não ser automaticamente recusada e até ser alvo de chacota - há pessoas que perceberam bem a ideia e há outras que não e por isso recusam-na."



Para Magda Gomes Dias é preferível falar da proteção e defesa dos limites pessoais. "Não devemos obrigar uma criança a dar um beijinho a quem quer que seja (e sabemos que no caso dos abusos estes são muitas vezes praticados por quem está mais perto) nem a fazer algo que a possa violentar. No entanto, muitos de nós consideramos que uma criança é bem educada quando o faz. O que me leva a concluir que estamos a confundir muitas coisas."



Então o que é que os pais devem fazer nestas situações? "Trabalhar a questão do respeito dos limites pessoais: o que não quero fazer, o que os outros não querem que eu faça. No fundo, negociar e trabalhar a empatia ao longo da vida, pois não é uma questão que surge apenas com esta situação."



A coach de parentalidade positiva deixa ainda uma proposta. "Enquadrar a criança dizendo que a maior parte das pessoas gosta de ser cumprimentada/saudada e que podemos fazer isso de diversas formas: com um olá, um beijinho ou aceno ou ainda cumprimento de mãos. Deixar a criança decidir. Quando há alguém a insistir com um beijinho, podemos dizer à criança que aquela pessoa gostaria de receber um beijinho e que ela pode simplesmente dizer-lhe 'olá'".

A conclusão que a fundadora da Escola da Parentalidade deixa é que "não dar beijinho não é má educação, mas é importante mostrarmos que há pessoas que o consideram, mesmo assim. Devemos também mostrar que saudar é importante e que cada um de nós pode escolher."