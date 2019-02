Emiliano Sala desapareceu a 21 de janeiro, mas ainda há alguém que espera por ele. A sua cadela, Nala. O jogador argentino adotou Nala pouco depois de se ter mudado para Nantes, onde vivia sozinho. O animal foi captado por Romina Sala, a irmã do jogador, a olhar para o horizonte. "Nala também está à tua espera", escreveu ela no Facebook.





Este domingo, foram encontrados no fundo do mar os destroços do avião que transportava Sala e o piloto David Ibbotson. A aeronave foi encontrada na costa de Guernsey, Reino Unido. Esta segunda-feira foi revelado que um corpo era visível entre os restos da aeronave.

Emiliano Sala tinha 28 anos e o piloto, 59. O jogador abandonou o Nantes e ia assinar pelo Cardiff, no País de Gales, a 21 de janeiro. Neste dia, viajou no avião que caiu. Apesar de as buscas oficiais terem terminado quatro dias depois do desaparecimento, foram encetadas buscas privadas, com o apoio dos amigos e familiares de Sala.

Alguns futebolistas, como Kylian Mbappé, Adrien Rabiot e Dmitri Payet financiaram as operações conduzidas por David Mearns, cujo trabalho é encontrar navios e aeronaves naufragadas.