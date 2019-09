ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

O concerto está marcado para as 23h. "Vai ser um espetáculo mais popular, com uma produção média, mas para uma multidão. E é pertinho de casa", diz José Cid junto aos portões da quinta, herdada do pai em 1977. No hall do palacete, um piano de cauda ocupa um dos cantos da divisão, com alguns troféus esquecidos na tampa superior: um Globo de Ouro, um diploma num cilindro cromado, um prémio de cristal da Sociedade Portuguesa de Autores. Tudo misturado com papéis, retratos, o último disco dos Capitão Fausto e um capacete dos bombeiros.Os primeiros acordes saem-lhe naturalmente: "E se escutares com atenção/tens o bater do teu coração/na minha música." "Se houvesse um refrão capaz de resumir a minha carreira, este podia ser um deles", diz José Cid, que só não continuou a canção porque teve de atender o telefone: era da Sociedade Portuguesa de Autores a felicitá-lo pelo Grammy, e a confirmar a reserva na cerimónia, dia 13 de novembro, no Waldorf Astoria Las Vegas. "Pode dizer ao Tozé Brito que já tem idade para dormir sozinho, vai ter um quarto só para ele", brinca ao telefone.José Cid vai receber o Grammy Latino , um galardão que se destina a consagrar as mais importantes – e longas – carreiras musicais. Ao seu lado em Las Vegas estará Joan Baez, a cantautora de origem mexicana, e figuras como Omara Portuondo, Hugo Fattoruso, Eva Ayllón, entre outros.