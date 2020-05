A creche da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas está preparada para receber as primeiras crianças na reabertura, na segunda-feira, respeitando as instruções da Direção-Geral da Saúde , mas focada na 'segunda vaga' de regressos, prevista para 1 de junho.

A data coincide com o final do regime de 'lay-off' ou da baixa de apoio familiar para muitos dos encarregados de educação e as duas semanas de distância permitem mais tempo de preparação para receber um maior fluxo de regressos, apesar de todas as limpezas e desinfeções terem sido efetuadas já durante esta semana, explicou à Lusa o provedor da instituição (SCMA), João Penetra.

"Estamos a preparar já o dia 1 de junho, em que vamos ter mais crianças, e estamos já a fazer o plano de contingência para essa altura, para que possamos garantir aos nossos meninos a maior segurança possível", referiu o responsável da instituição da histórica vila do concelho de Viana do Alentejo (distrito de Évora).

Para já, de acordo com a educadora responsável da creche, Rosa Maia, estão asseguradas as recomendações da Direção-Geral de Saúde para receber as primeiras seis crianças, esperadas segunda-feira, nomeadamente a "separação de lugares", tanto no refeitório como na sala de atividades ou no berçário. Dificilmente será possível "implementar outro tipo de afastamento".

"Dia após dia há alterações e estamos sempre a atualizar o plano de contingência. Vai ser mais difícil de concretizar [a partir de 1 de junho], mas já temos definidas saídas, entradas e circuitos alternativos, porque a instituição em si tem uma estrutura que permite essa mobilidade de pessoas", explicou a educadora.

O plano de contingência inclui, segundo João Penetra, "desinfeções regulares, horários em 'espelho' [chegada desencontrada] e delimitação de funcionários por meninos e salas".

O objetivo é "não haver cruzamentos" de pessoas e reduzir o risco ao "mínimo possível", o que incluiu também a realização do teste de covid-19 aos nove funcionários da creche, que "deram todos negativo".

Num concelho que continua sem registar qualquer caso de covid-19 desde o início da pandemia - o que "tranquiliza mais" -, os pais das crianças encaram o regresso dos filhos à creche "com receio, mas com confiança".

"Nesta idade é muito difícil manter o distanciamento, as crianças não têm essa noção, nem a de não poder partilhar um brinquedo. Acho que reunimos as condições para poder abrir, mas enquanto pais ficamos sempre preocupados com o que pode acontecer", admitiu Filipa Quaresma, diretora técnica da SCMA e mãe de uma criança que regressa na segunda-feira feira à creche da instituição.

Como mãe, Filipa criticou a opção de começar a abrir os estabelecimentos de ensino "pelos mais pequenos", quando seria "mais fácil" iniciar o processo pelos alunos do ensino secundário, que têm "mais noção" dos meios de proteção e da distância que devem guardar.

Como responsável da SCMA, mostrou-se "confiante em que o vírus não entre na creche", devido a "todas as medidas de higienização e cuidados" que estão a ser garantidos.

A "confiança na instituição" foi, aliás, transmitida pela maior parte dos encarregados de educação através dos contactos telefónicos com a educadora responsável, Rosa Maia, que às questões de segurança acrescentou outras preocupações no relacionamento com as crianças e o seu desenvolvimento numa idade sensível, entre o berço e os 36 meses de idade.

"O uso obrigatório da máscara vai ser um 'handicap', na medida em que, na creche, é fundamental a nossa expressão, a afetividade, o olhar, a voz. Tudo isso é importante, mas vamos tentar fazer tudo o que seja possível para ultrapassar estes pequenos obstáculos", afiançou Rosa Maia.

As creches encerraram em 16 de marco por decisão do Governo para combater a pandemia de covid-19.

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta semana um conjunto de normas orientadoras que as creches devem pôr em prática a partir da próxima segunda-feira, quando voltarem a receber as crianças.

Segundo um levantamento feito pela Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, a maioria das creches terá menos de meia dúzia de crianças nesta primeira fase de reabertura.