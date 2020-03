Música para matar o vírus: dia #5 – Roger Hodgson

Cantor, compositor, teclista e guitarrista, Roger Hodgson, nascido a 21 de março de 1950 em Portsmouth, na Inglaterra, sempre dividiu os créditos dos êxitos dos Supertramp com o seu cofundador, Rick Davies, mas na verdade a alma da banda, que começou por se chamar Daddy, era ele, desde o início, em 1969.



Entre 1969 e 1983, lançando uma série de álbuns que marcaram a história do rock progressivo – Supertramp, Indelibly Stamped, Crime of the Century, Crisis? What Crisis?, Even in the Quietest Moments..., Breakfast in America e ...Famous Last Words… –, os Supertramp fizeram sempre questão de registar a sua obra como um trabalho de equipa, da dupla Hodgson-Davies, como se fossem parceiros como John Lennon e Paul McCartney dos Beatles. Contudo, na verdade só escreveram juntos uma única canção: School, inserida em Crime of the Century.

Todas as outras foram criações individuais e o autor – sendo que o estilo de cada um era bem distinto, com Hodgson a apostar no falsete e Davies mais sentimental – surgia como vocalista principal do tema. Give a Little Bit, de Even in the Quietest Moments…, de 1977, mas na verdade criada por Hodgson aos 19 anos, inspirado, segundo revelou, em All You Need Is Love, dos Beatles, é um bom exemplo do seu talento para combinar simplicidade e energia.

O estrelato coincidiu com a edição de Crime of the Century, de 1974, um daqueles álbuns perfeitos, para ouvir de seguida, de certa forma temático e conceptual, centrado na alienação dos jovens adultos e nos seus sentimentos de solidão à época, uma época em que ascendia o individualismo – em contraste com o espírito comunitário da década anterior, a de 1960, com os seus hippies e odes ao amor livre.



Quase todo preenchido por canções memoráveis, como Bloody Well Right, Hide in Your Shell, Rudy e Dreamer, é considerado o pico artístico da banda, que se dissolveu em 1988 e teve em ...Famous Last Words…, de 1982 (que incluía o hit It's Raining Again), o último álbum com Hodgson: os dois últimos, Brother Where You Bound e Free As a Bird, de 1985 e 1987, foram feitos sem ele, com Davies na liderança, e não alcançaram nem um décimo da popularidade e aclamação crítica dos discos dos Supertramp dos anos 1970.

Ao mesmo tempo que os Supertramp definhavam, Roger Hodgson ressurgia a solo com In the Eye of the Storm, de 1984, álbum em que tocava todos os instrumentos, cantava e assinava todas as músicas, além da produção. O estilo era ainda muito próximo do dos Supertramp, mas menos eficaz, mas no seguinte, Hai Hai, de 1987, o músico afastou-se totalmente do formato que o popularizou e apostou no rock experimental.



Porém, não pôde promovê-lo, pois sofreu uma queda em casa, partindo vários ossos dos pulsos, ficando impossibilitado de tocar durante anos. Só voltaria a tocar ao vivo dez anos depois. O regresso ficou documentado no álbum Rites of Passage, em 1997. Seguiu-se uma digressão mundial em 1998, que foi um êxito estrondoso.

Desde então Hodgson tem escrito para cinema e para outros artistas, participou em projetos ocasionais com outros músicos, gravou um terceiro disco a solo, Open the Door, e foi mentor do concurso de talentos Ídolos em Inglaterra, mas é nos concertos, em tom nostálgico, recordando os grandes êxitos dos Supertramp e partilhando histórias dos "bons velhos tempos", que melhor mostra o seu talento. Hoje é dia de lhe cantar os Parabéns e ouvi-lo na Internet, fechados em casa por causa do coronavírus, mas em setembro poderemos (re)vê-lo ao vivo. Vale bem a pena.