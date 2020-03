Música para matar o vírus: dia #8 - Prince

Chamava-se Lotusflow3r.com e por 77 dólares dava direito a canções e vídeos inéditos de Prince desde janeiro de 2009. De costas voltadas à sua editora de sempre devido a um contrato que não só considerava pouco vantajoso a nível financeiro como o obrigava a seguir agendas que não eram as suas e portanto o impediam de lançar música nova sempre que lhe apetecesse, para ir rentabilizando os trabalhos com promoção exaustiva, decidiu passar a ser ele próprio a gerir a sua própria carreira.

Assim, a 24 de março de 2009, diretamente em edição digital no seu site, lançou três discos de uma assentada: LOtUSFLOW3R e MPLSoUND, os 33.º e 34.º álbuns da sua carreira iniciada em 1975 - e os quarto e quinto consecutivos de Prince a entrar para o top-3 da Billboard na semana de lançamento -, e ainda o trabalho de estreia da sua "protegida" da altura, Bria Valente: Elixer.

O êxito dos discos – que entretanto tiveram edição física, o que os fãs ainda preferiam à época (já para não falar nas cópias proibidas de CDs, prática comum) – não foi suficiente para garantir a longevidade do site, que acabou por fechar em 2010 – o ano em que, em julho, atuou no Festival Super Bock Super Rock, gerando um caos de trânsito no Meco – por falta de subscritores.

Por muitos considerado um génio, Prince Rogers Nelson, nascido a 7 de junho de 1958 em Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, escreveu a primeira canção, Funk Machine, com apenas sete anos.



Autodidata, compunha, escrevia as letras e era multi-instrumentista, sendo particularmente virtuoso na guitarra, além de exímio bailarino, grande produtor, ator e cineasta. Criou canções para outros artistas (Nothing Compares To U, o maior sucesso de Sinéad O'Connor, é dele) e editou 39 álbuns de originais – a que já se juntaram dois póstumos, Piano and Microphone 1983 (2018) e Originals (2009) –, tendo sido especialmente aclamado por Sign o'the Times (1987), que incluía o êxito Kiss, ou Diamonds and Pearls (1991), que continha a irresistível Cream.

Purple Rain, de 1984, que deu origem a um filme semi-autobiográfico em que o músico era o ator principal, marcou a década de 80 e é o trabalho mais consensual de sempre do artista que morreu a 21 de abril de 2016, aos 57 anos, em casa, com uma overdose de analgésicos opiáceos, graças a temas memoráveis como Let’s Go Crazy, When Doves Cry, I Would Die For You e o titular Purple Rain.