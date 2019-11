Tilli Buchanan

Uma mulher do Utha, nos EUA, está em tribunal por ter sido vista em topless pelo enteado na sua própria casa. A mulher poderá mesmo vir a ser registada como uma agressora sexual.surgiu em peito nu frente a duas crianças, de 9 e 13 anos. Os advogados referem que a mulher "se considera uma feminista e que queria provar que toda a gente devia sentir-se confortável em andar pela casa ou noutro sítio qualquer com pele à mostra". Foi acusada, em fevereiro, com três acusações de comportamento lascivo relativamente à criança que não é seu filho. A queixa partiu da mãe do menino.A mulher está a tentar combater a acusação citando um acórdão que acabou com a proibição do topless no estado do Colorado. O advogado da mulher diz iand auqe a lei é injusta porque trata as mulheres e os homens de forma diferente relativamente à possibilidade de andar de tronco nu. O advogado pede mesmo que o juiz desconsidera a acusação e em vez torne a lei inconstitucional.Os procuradores contrapõem este argumento referindo que nos EUA a nudez inclui o peito da mulher e que mostrá-los é uma ofensa à moral.A juiza ouviu os argumentos na terça-feira, mas disse que era um assunto "demasiado importante" para tomar uma decisão logo ali e que tiraria uns meses para decidir."Eu estava na privacidade da minha própria casa. O meu marido estava ao pé de mim nos mesmos preparos que eu e não está a ser acusado", disse a mulher depois de ter sido ouvida pelo tribunal.A ser condenada, a mulher pode vir a ter de se registar como uma agressora sexual durante 10 anos.Este tema da possibilidade de as mulheres poderem mostrar os mamilos tem sido defendido pelo movimento Free The Nipple (Libertem o mamilo).