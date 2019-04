Mulher com 38 filhos abandonada pelo marido aos 39 anos

Mariam faz de tudo para sustentar a família que se divide entre quatro casas.

Uma mulher de Kasawo, Uganda, é surpreendentemente fértil. Aos 39 anos, Mariam Nabatanzi já tinha 38 filhos, todos eles do mesmo pai.



A mulher casou aos 12 anos com um homem de 40. Quando ficou grávida do primeiro casal de gémeos, Mariam foi ao médico e descobriu que tinha um problema nos ovários que a impedia de tomar contracetivos, visto que podiam ser prejudiciais para a saúde.





Dos 44 filhos a que deu à luz, Mariam perdeu seis, e entre as várias vezes que esteve grávida, deu à luz três vezes quadrigémeos, quatro vezes trigémeos e seis vezes gémeos. Devido às dificuldades financeiras, muitas das crianças vivem em locais sem condições e chegam a dormir no chão.

Depois de uma infância difícil, o maior desejo de Mariam é conseguir que os filhos sejam felizes.

Abandonada pelo marido, Mariam faz de tudo para sustentar a família que se divide entre quatro casas. Proporcionar um lar para tantas crianças é um desafio para a mulher."Todo o meu tempo foi gasto a cuidar dos meus filhos e a trabalhar para ganhar algum dinheiro", conta em entrevista à Reuters.A história de Mariam é conturbada desde o momento em que nasceu. Três dias depois de Mariam nascer foi abandonada pela mãe, assim como os seus cinco irmãos. O pai voltou a casar alguns anos depois com uma mulher que alegadamente envenenou os irmãos mais velhos da mulher, revelou Mariam à Reuters.