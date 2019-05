Foi um grande susto em Rhode Island, Estados Unidos. Uma mulher estava dentro do seu carro quando viu um urso pardo a aproximar-se e tentar abrir a porta, apoiando as patas no veículo.Apesar do incidente, a mulher não ficou ferida. Através de uma publicação de Facebook, o Controlo Animal local alerta para os perigos da espécie: "Os ursos pardos conseguem correr cerca de 50 km/h. Sim, é 'fixe', mas é um urso, um animal selvagem. Se os avistar, por favor, mantenha-se em segurança o mais depressa possível", pode ler-se.O momento ficou captado em imagens. Veja na fotogaleria acima.