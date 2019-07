Morreu Paulo Renato, o menino com cancro que concretizou o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo

Morreu esta terça-feira Paulo Renato, o menino madeirense de 9 anos que lutava contra um cancro há 4 anos e que realizou o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo.





O meu anjo o meu guerreiro partiu já está no céu".

De acordo com o jornal Diário de Notícias da Madeira, Paulo morreu durante a madrugada de terça-feira, cerca das 02h00, em casa da tia onde ficava por não querer dormir no hospital.O mesmo jornal dá conta de que o menino morreu junto da mãe. A tia de Paulo Renato, Martinha Rebolo, deu a notícia da morte do sobrinho no Facebook Na publicação da tia de Paulo é possível ler: "

O menino, que recentemente conseguiu concretizar o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo e receber umas sapatilhas dele, lutava contra um linfoma. Paulo Renato estava a angariar cerca de 90 mil euros que precisava para ir à Alemanha fazer um novo tratamento.



Para isso foi realizada uma campanha de angariação de fundos. Até ao momento da morte do menino foram angariados oito mil euros que vão ser agora doados a outra criança. Esta decisão surge depois de uma reunião realizada pela família de Paulo com a equipa do hospital que o acompanhava.



Paulo Renato lutava contra um linfoma que começou num pé. Ao longo do tempo, o cancro espalhou-se pelo resto do corpo e acabou por lhe atingir fatalmente os pulmões.