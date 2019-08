O ator norte-americano Peter Fonda, uma das estrelas do filme "Easy Rider", morreu na sexta-feira, aos 79 anos, na sua casa em Los Angeles, anunciou a família.

Peter Fonda sofria de um cancro pulmonar e morreu devido a uma insuficiência respiratória, precisou a família do ator num comunicado.Peter Fonda nasceu em Nova Iorque em 23 de fevereiro de 1940, e tinha 10 anos quando morreu a mãe, Frances Ford Seymour. Manteve um relacionamento distante com o pai, mas reconheceu que se aproximaram antes da morte de Henry Fonda, em 1982.Estreou-se no cinema em 1963, no filme "Tammy and the Doctor", mas a fama mundial chegou em 1969, com "Easy Rider".Considerado um dos filmes emblemáticos da contracultura norte-americana dos anos 60, "Easy Rider" foi escrito conjuntamente por Peter Fonda, Dennis Hopper, que o realizou, e Terry Southern, contando também com Jack Nicholson num papel secundário.Filme de culto, conta a história de dois motociclistas protagonizados por Fonda e Hopper, que viajam pelos Estados Unidos em busca da liberdade pessoal.Fonda participou em mais de uma centena de filmes, mas nunca ganhou um Óscar, apesar de ter sido nomeado duas vezes: em 1970, como coautor do argumento de "Easy Rider", e em 1997, como melhor ator em "Ulee's Gold".O seu último filme, "The Last Full Measure", com Samuel L. Jackson, Morgan Freeman e Laurence Fishburne, deverá estrear-se nos Estados Unidos no final de outubro.