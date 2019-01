Morreu o ator Caio Junqueira

O ator brasileiro, conhecido pela sua participação no filme Tropa de Elite, tinha sofrido um acidente no dia 16 de janeiro.

O ator Caio Junqueira, conhecido pela participação no filme 'Tropa de Elite', morreu aos 42 anos.



O brasileiro sofreu no dia 16 de janeiro um acidente de viação no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil. O veículo onde o ator chocou contra uma árvore e acabou por capotar em seguida.



De acordo com os meios de comunicação brasileiros, Caio ficou encarcerado dentro do carro e foi encontrado pelos meios de socorro inconsciente.



O artista foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto em estado grave e acabou por morrer.