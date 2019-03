O vocalista dos The Prodigy Keith Flint foi encontrado morto em casa, em Inglaterra. Polícia diz que não está a tratar caso como se fosse suspeito.

Morreu esta segunda-feira o vocalista dos The Prodigy Keith Flint, com 49 anos. Flint foi encontrado morto em sua casa, em Essex, Inglaterra.



Os serviços de resposta rápida foram chamados à residência do músico com a indicação da existência de um homem de 49 anos que estava inanimado, esta segunda-feira pelas 8h30 da manhã. "Infelizmente encontrámos um homem de 49 anos que foi declarado morto no local. A morte não está a ser tratada como suspeita e um relatório está a ser preparado pelo médico legista", disse o porta-voz da polícia, citado pelos meios de comunicação britânicos.



Keith Flint começou por integrar os The Prodigy como bailarino, mas em 1997, para o terceiro registo do grupo - The Fat of the Land - deu voz a dois singles do disco, "Firestarter" e "Breath" que atingiram o primeiro lugar dos tops.



Os The Prodigy são uma das mais importantes bandas eletrónicas a sair do Reino Unido na década de 90. Quando o trip-hop de Bristol começou a ser explorado por bandas como os Portishead ou Morcheeba, os The Prodigy tinham uma abordagem mais barulhenta e dançável à música eletrónica. Juntamente com os Chemical Brothers e os Fatboy Slim, os Prodigy tornaram-se música obrigatória das raves britânicas.



Para além de inúmeros prémios musicais, os The Prodigy venderam dezenas de milhões de discos.