Morreu o compositor e cantor brasileiro João Gilberto, avança o Globo. Tinha 88 anos.

João Gilberto é considerado o pai da bossa nova, a par de Vinicius de Morais e de Tom Jobim. Foi ele quem cantou Chega de Saudade, de Jobim e Morais. Em 1960, também foi a sua voz a dar vida a Samba de Uma Nota Só, também de Jobim.

Segundo o jornal Globo, a bossa nova nasceu depois de uma primeira incursão de Gilberto no Rio de Janeiro, onde, apesar de ter gravado discos como elemento dos Garotos da Lua, ficou sem casa e trabalho. Em 1955, voltou para a terra-natal (Juazeiro) e foi a Diamantina, onde vivia a irmã. "Consta que, durante os seis meses em que morou com a irmã na cidade mineira, não saiu de casa, pouco falou, dia e noite abraçado ao violão em busca de ritmos e harmonias", relata a mesma fonte. Quando os alcançou, nasceu o novo estilo musical que mudou a música brasileira e influenciou a geração seguinte, onde se encontram Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Chico Buarque.

Foi com esse estilo musical que Gilberto voltou ao Rio em 1957. Um ano depois, surgiam Chega de Saudade e Bim Bom, no disco com o nome da primeira música.

O cantor e compositor brasileiro tornou-se famoso, tendo deixado o Brasil para viver em Nova Iorque. Voltaria definitivamente ao país natal em 1979. Daria o último espetáculo em 2008.

Deixa três filhos, João Marcelo, Bebel e Luísa. Há 25 que vivia com a sua companheira, Maria do Céu Harris. Conheceu-a em Lisboa, quando tinha 53 anos e ela 20. Maria participava num concurso de beleza.

Em 1984, já tinha dado concertos no Coliseu dos Recreios.



O cantor e compositor vivia arruinado e em solidão no Rio de Janeiro.