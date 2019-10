Manuel Ferreira de Oliveira, antigo presidente da Galp e da Unicer e professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, morreu este sábado aos 70 anos. A notícia foi avançada pelo próprio estabelecimento de ensino superior, que destaca o seu "percurso de mais de 40 anos ligados à área da Engenharia".

Entre 1980 e 1995 ocupou cargos de alto nível em empresas de referência em empresas da Venezuela e do Reino Unido, onde assumiu funções Operacionais, Diretivas e Executivas na Lagoven, S.A. e foi CEO na BP BiTOR em Londres. Voltou a Portugal em meados dos anos 90 para ser presidente do Conselho de Administração e do Conselho Executivo do Grupo Petrogal e de 2000 a 2006 exerceu funções como Presidente do Conselho de Administração e Presidente Executivo da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A (atual Super Bock Group).Abandonou a Unicer para ser CEO da Galp, de Janeiro de 2007 até Março de 2015, altura em que deixou o cargo.