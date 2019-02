Antigo jogador do Sporting tinha sido hospitalizado.

A antiga glória do Sporting, Fernando Peres, morreu este domingo depois de não ter resistido ao estado crítico de saúde no Hospital Egas Moniz, em Lisboa.



Em janeiro, Fernando Peres tinha sido hospitalizado.



Formado no Belenenses, foi em Alvalade que viveu os tempos de maior glória, conquistando dois campeonatos (1965/66 e 1969/70), uma Taça de Honra (1965/66) e uma Taça de Portugal (1970/71). Foi, ainda, campeão brasileiro, pelo Vasco da Gama, em 1974.