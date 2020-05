Morreu ator brasileiro Flávio Migliaccio, estrela de novelas como A Rainha da Sucata

O ator brasileiro Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto, esta segunda-feira, na sua casa numa quinta em Rio Bonito, cidade localizada no estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações publicadas pelo portal de notícias G1, a morte de Migliaccio foi confirmada pelo 35.º Batalhão da Polícia Militar.

Flávio Migliaccio ganhou notoriedade ao participar no elenco de telenovelas de sucesso da TV Globo, como "Êta Mundo Bom!" (2016), "Passione" (2010), "Caminho das Índias" (2009), "América" (2005), "A Próxima Vítima" (1995) e "A Rainha da Sucata" (1990).

O seu último trabalho na televisão aconteceu na telenovela "Órfãos da Terra", também da TV Globo, em 2019, quando interpretou o personagem Mamede Al Aud.

Migliaccio atuou no teatro brasileiro e dirigiu filmes. No início da carreira participou no elenco do Teatro Arena, um dos mais importantes do país.