erão de avisar previamente, indicando a matrícula do respetivo veículo, o que poderá acontecer através de uma app criada para o efeito ou por telefone.



Quanto aos cuidadores, também podem entrar (tem de ser requerida uma autorização prévia), mas só poderão estacionar nos parques de estacionamento.

Lisboa é Capital Verde Europeia em 2020 e o compromisso é a redução de emissões poluentes em 60% até 2030. Assim, a cidade vai ter a ZER (Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado), constituída por um polígono definido pela Av. da Liberdade, Baixa e Chiado e Av. Almirante Reis (desde a Rua Febo Moniz) e, ainda, o Castelo, Alfama, Bica e Bairro Alto. O acesso vai ser condicionado exclusivamente a veículos autorizados, entre as 6h30 e as 0h00, e entrará em vigor no verão.Uma das muitas mudanças é a eliminação de mais de 350 lugares de estacionamento de rotação à superfície (mais de 60% dos atualmente existentes) e a melhoria de acesso a parques. Cada residente irá dispor apenas de 10 "convites" por mês que utilizará como desejar, para familiares, amigos, cuidadores ou serviços de entregas ou reparações, que só poderão estacionar em parques, desde que os veículos cumpram a norma de emissão Euro 3 (fabricados após janeiro 2000 e pesados posteriores a outubro 2000). Ou seja, se pretender fazer uma festa em casa terá de limitar o número de convidados ou avisá-los de que terão de se deslocar de transportes públicos. A informação sobre a solicitação e a gestão dessas entradas será divulgada em breve, segundo o site do ZER.Segundo o Jornal de Negócios , os visitantes tTodos os veículos elétricos podem aceder à ZER Baixa Chiado, desde que devidamente registados. A paragem e/ou estacionamento na via pública é permitida a veículos detentores de dístico "verde" (residentes) ou "vermelho" (por ex. táxis). Se não tiver nenhum destes dísticos, só poderá estacionar em parque de estacionamento. Os que tiverem mais de 7,5 toneladas, não poderão aceder, durante o horário de funcionamento, com exceção dos pesados de passageiros autorizados, serviços de higiene urbana e serviços de emergência.O registo para obtenção de dísticos (que serão no máximo dois por agregado familiar) poderá ser efetuado a partir do próximo dia 1 de maio, nos postos da EMEL, e em junho serão realizadas campanhas de informação, prevendo-se a efetiva fiscalização e controlo de acesso entre julho e agosto.Os níveis de poluição atmosférica registados na capital ainda representam uma ameaça para a saúde pública, apresentando-se no caso de Lisboa como uma das principais fontes poluidoras o trânsito automóvel. Segundo dados do INE, em Portugal, há duas vezes mais carros (4 milhões) do que crianças e jovens com menos de 19 anos. A Avenida da Liberdade excede em 50% o limite máximo recomendado pela União Europeia de dióxido de azoto (média anual).