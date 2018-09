Investigadores têm 99% de certeza de terem descoberto quem é a modelo de A Origem do Mundo, o famoso quadro de Gustave Courbet. A modelo era uma bailarina.

Se é verdade que a arte que incomoda (e com a polémica de Serralves e da exposição de Robert Mapplethorpe constatamos que há), esta será uma das obras que mais indignação terá causado na história. Gustave Courbet pintou L’Origine du monde (A Origem do Mundo) em 1866 e causou bastante indignação entre as classes mais altas da sociedade (as únicas que tinham acesso à cultura, então). Mas durante anos não se soube quem era a mulher retratada. Mas esse mistério pode ter sido resolvido.



Peritos indicam que estão seguros a "99%" que o quadro retrata o corpo de Constance Queniaux, uma bailarina parisiense e amante de um diplomata otomano. Terá sido o diplomata Halil Serif Pasha que pediu a Coubert a pintura para a sua colecção de arte erótica particular.



As provas consideradas pelos investigadores são cartas trocadas entre Alexandre Dumas (filho) e George Sand (pseudónimo de Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa de Dudevant, aclamada romancista e memorialista francesa).



Uma carta em particular foi importante para a descoberta: "Ninguém pinta a mais delicada e sonora entrevista da senhora Queniault (sic) da ópera". Mas ao consultar a carta original é que o investigador principal se apercebeu que tinha havido um erro na transcrição. Na verdade "entrevista" era "interior".



Claude Schopp foi revelar a sua descoberta a Sylvie Aubenas, a líder do departamento imprenso da Biblioteca Nacional Francesa que revelou ter 99% de certeza que esta bailarina terá mesmo sido a modelo de Coubert.

Durante décadas, pensou-se que o quadro tinha sido inspirado no corpo de Joanna Hiffernan, uma modelo irlandesa que foi amante de Courbe, mas as dúvidas persistiam, já que os pêlos públicos negros retratados não correspondem aos caracóis ruivos que a modelo tinha.

Este quadro, aparentemente, nunca perdeu a sua capacidade de chocar já que, em 2011, um utilizador terá sido censurado no Facebook por partilhar uma fotografia do quadro no seu perfil.