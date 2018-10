Mineira descobre uma esmeralda com mais de um quilo

A maior mineira de esmeraldas do mundo encontrou uma gema que pesa mas de 1,1 quilogramas na sua mina da Zâmbia. A pedra, com 5.655 quilates, foi encontrada no início do mês e será vendida num leilão em Novembro, em Singapura, revelou a empresa em comunicado esta segunda-feira, 29 de Outubro.

A esmeralda tem quase o dobro do tamanho do maior diamante alguma vez encontrado, chamado "Cullinan", que foi descoberto em 1905, na África do Sul. O maior diamante do mundo pesava 3.106 quilates, o que equivale a cerca de 621 gramas.

Apesar de ter uma dimensão muito maior, é improvável que a esmeralda seja avaliada por um valor tão elevado, uma vez que são pedras muito mais comuns e são mais difíceis de avaliar. Durante anos, a Gemfields guardou uma Esmeralda com um tamanho de um ananás num cofre por não saber qual o valor que lhe devia ser dado.