Atriz de Stranger Things lança maquilhagem vegan para adolescentes

Os últimos dois anos de Millie Bobby Brown, a protagonista da série Stranger Things, da Netflix, têm sido animados. Entre as gravações das segunda e terceira temporadas, desenhou ténis com a Converse, foi embaixadora da boa vontade da UNICEF, fez publicidade e capas de revista como a da Vanity Fair italiana. Revelou este mês que, além disto tudo, esteve a trabalhar na sua marca de maquilhagem. Aos 15 anos de idade, Millie lança Florence by Mills, uma linha de produtos de cosmética e cuidado de rosto vegan e a pensar na pele dos adolescentes.

No vídeo de apresentação da marca, Millie diz que "todos os adolescentes merecem ter um bom cuidado com a sua pele desde o início", acrescentando que queria "produtos de fácil acesso, divertidos de usar, úteis mas também para um adolescente sofisticado". A marca batizada assim em homenagem à bisavó pertence à Beach House, que trabalhou com Mills para desenvolver blush, batons, correctores, rimel ou cremes hidratantes - ao todo HH produtos, entre os €9 e €30, à venda online e nas lojas Ultra Beauty e Boots.











A marca quer expressar tudo o que se pode associar às Geração Z, nascida entre o final dos anos 90 e 2010: as preocupações ambientais presentes nos selos cruelty free (produzida sem testes ou experiências com animais) e vegan (não utiliza produtos de origem animal); tem nomes com graça, bons para serem partilhados na internet, quem sabe convertidos em hashtags - veja-se o exemplo do bálsamo de olhos, que se chama look alive (parecer vivo, numa tradução livre); embalagens simples e bonitas, em cores pastel, boas de serem fotografadas - assim como os produtos de cuidado depois de aplicados - os emplastros de gel para as olheiras têm a forma de baleias azuis e a máscara de limpeza de rosto é cor de rosa com brilhos metálicos. Além disto, a ideia de que cada um deve expressar-se tal como é: "quero que a minha marca represente individualidade, que nos aceitemos como somos. Tudo o que sei é que quero que te sintas tu próprio".





O site da marca e a loja online estão já ativos - assim como as redes sociais de Millie e de Florence by Mills, onde a atriz apresenta cada produto e como o aplica. A loja online envia para Portugal e tem uma secção de provador virtual, onde o utilizador experimenta os produtos através de uma ligação ao snapchat e à câmara do telemóvel.