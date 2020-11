Uma pequena cápsula foi descoberta por um casal enquanto passeava. Lá dentro um pedaço de papel com algumas letras, quase imperceptiveis. A descoberta, feita em setembro, é ao que tudo indica uma mensagem que devia ser enviada por pombo-correio algures durante a primeira guerra mundial.A mensagem escrita à mão, está datada de 16 de julho, e parece ter sido escrita em 1910 ou 1916. Mas sendo uma mensagem que descreve manobras militares o mais provável é ter sido em 1916, uma vez que a Primeira Guerra Mundial decorreu entre 1914 e 1918.O texto descreve manobras militares. O mensageiro, como explica Dominique Jardy, curador do museu Linge, em Orbey, onde a mensagem foi entregue, explica ao um superior hierárquico o desenvolvimento de uma batalha ou ataque que o seu pelotão sofreu em Ingersheim."O pelotão Potthof recebeu fogo quando eles chegaram à fronteira oeste do campo de parada. O pelotão Potthof retribui o fogo e recua passado algum tempo. Em Fechtwald meio pelotão foi desativado. O pelotão Potthof recua com pesadas perdas."Este pedaço de história, extremamente raro, ficará agora integrado no museu Linge, que retrata uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial.Ingersheim, onde foi encontrada a mensagem, era parte da Alemanha. Hoje está integrada na região do Grande Leste.