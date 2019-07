O trono a fugir

No que aos festivais urbanos diz respeito, o Alive ocupou o trono durante uns folgados 5 anos. Tinha a capacidade de agradar a gregos e a troianos, que é como quem diz "a quem gosta mesmo de música e de um bom cartaz" e "a quem está lá mais pelo convívio mas que até tem algum interesse na música". Foi lá que se estrearam, em solo português, algumas das bandas mais emblemáticas da segunda década do séc. XXI. Era o equilíbrio quase perfeito.

Olá Rock in Rio

Depois, a faceta de evento social começou a despontar. A somar a isso, o número de munícipes e de funcionários da Câmara de Oeiras (ou da sua entourage), no festival, disparou. A música começou a ficar em segundo plano, o alinhamento dos cartazes das várias edições começou a ser sucessivamente repetido, as marcas começaram a tomar conta do espaço e, em vez de um lugar para concertos, agora deparamo-nos com uma espécie de feira, iluminada por néones publicitários alusivos a farmácias, a companhias de seguros e até ao novo – no mínimo, estranho conceito – "Oeiras Valley" (ou temos um problema de geografia ou Oeiras não se situa propriamente num vale).

E ainda se queixam do Festival Panda

Além do excesso de néones, hoje em dia, é mais provável encontrar alguém que tenha ganho um bilhete para o Alive numa compra de cuecas ou na contratualização de um seguro do que alguém que o tenha adquirido numa bilheteira. Pensava eu. Imagine-se um tio que, em trabalho no festival, tenha de tomar conta do seu sobrinho de 7 anos. Aí, o caso muda de figura e nem a Santa Casa – que também é um parceiro do festival – lhe vale. Tal como nas feiras: menino não paga mas menino não entra. E lá vai o tio sacar 60 euros para a voltinha no carrossel. Foi nesse momento que me lembrei de uma amiga que se queixou dos 70 euros que pagou para levar a família toda ao Panda.

A música, a música é que importa…não desestabilizes, pá!

Os Ornatos Violeta e os Vampire Weekend foram os justos chamarizes dos primeiros e, mais do que corresponder, as suas actuações primaram pela singularidade da entrega e pela simbiose estabelecida.

Mas era o último dia que tinha o cartaz mais sonante e, por isso, não foi de estranhar a afluência do público. Os Bon Iver foram os primeiros a encher a zona do palco principal. A espaços, no intervalo das conversas das pessoas, fiquei com a impressão que o concerto até foi bom. Já disse e repito-o: um labrego é sempre um labrego e um labrego não sabe estar num concerto. Continuo sem perceber o fascínio de manter conversas junto aos palcos…talvez seja "porque lá no meio é mais quentinho", dizia-me um amigo.

Os Smashing Pumpkins foram os senhores que se seguiram. Tocaram os êxitos da praxe, sempre competentes e Billy Corgan quase parecia humano. Às 24h a grande cisão do festival: a opção pelo palco principal onde os Pumpkins tocavam as suas canções de referência ou uma ida ao palco secundário para ouvir o Sr. Yorke e as suas variações electrónicas. No fundo, o dilema era ficar junto da meia-idade, presa nos anos 90, que acha que os Smashing ainda são a maior referência do rock alternativo ou juntar-me aos "pseudos-cool" que consideram que qualquer coisa que o Thom Yorke faz tem automaticamente de ter o estatuto de obra-prima. Optei pela posição careta e fiquei com a gente menos afortunada da minha geração até "1979". Depois, uma saída discreta e uma corrida até ao concerto do pessoal "cool". O rebanho do intérprete britânico estava composto e atento à divindade. Quase fui publicamente apedrejado – talvez merecidamente – quando confidenciei que Thom Yorke em modo quase DJ não é algo que me convence

E depois do adeus

Sorte minha que o comboio fica ali ao lado e a fuga é relativamente rápida. Todos os anos tento discutir com amigos que me dizem "eu até ia mas é sempre a mesma coisa e tem o pior público". Digo-lhes que o cartaz é sempre bom, que tem bons acessos e que o público do Rock In Rio é bem pior. A verdade é que acho que já nem a mim me convenço. Celebrei os meus 40 anos neste festival e quando relembrei as anteriores edições não pude deixar de pensar que, afinal, antes de NOS (e antes do palco comédia…), este festival era OPTIMUS.