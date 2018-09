Harper Nielsen tem sido o foco das notícias na Austrália. Protestou contra a letra do hino do país, por defender que desfavorece os nativos aborígenes.

Uma menina de nove anos, na Austrália, recusou levantar-se para cantar o hino durante uma cerimónia escolar, por considerar que a sua letra é desrespeitosa para os habitantes originais do continente australiano, os aborígenes. O protesto de Harper Nielsen em Brisbane rapidamente chegou ao resto do país, com os partidos conservadores a criticarem duramente o gesto. A criança foi até ameaçada de suspensão das aulas pela escola.

"Tirem-na da escola", afirmou Pauline Hanson, senadora no estado de origem da menina, Brisbane. No mesmo vídeo, divulgado nas redes sociais, a fundadora e líder do partido de direita conservadora One Nation refere que "dava um chuto no rabo" de Harper se pudesse.

9 YEAR OLD REFUSES TO STAND FOR NATIONAL ANTHEM



"Good on the school for trying to instill the respect for our National anthem and pride in our country." @PaulineHansonOz



Join the conversation on Facebook: https://t.co/DREXBZlKip pic.twitter.com/cdMtd300it — Pauline Hanson (@PaulineHansonOz) 12 de setembro de 2018

E não é apenas Pauline: regista-se uma autêntica chuva de críticas por parte de políticos da direita australiana, que encheu os órgãos de comunicação do país. Jarrod Bleijie, membro do partido Liberal National, acusou os pais de usar a criança como "peão político", uma vez que "não se levantar durante o hino desrespeita o nosso país e os nossos veteranos", escreveu no Twitter.

Shame on her parents for using her as a political pawn.Stop the silly protest and stand and sing proudly your National Anthem. Refusing to stand disrespects our country and our veterans. Suspension should follow if she continues to act like a brat #qldpol https://t.co/F0StkeBJDa — Jarrod Bleijie (@JarrodBleijieMP) 12 de setembro de 2018

Em resposta à polémica existente, Harper foi contundente: "Quando dizemos no hino ‘somos novos e livres’ desconsideramos completamente os indígenas australianos, que estavam aqui 50 mil anos antes de nós", afirmou em declarações a um canal televisivo local. "Eu imagino o que sentiria se fosse uma pessoa indígena e visse todos os meus amigos a cantar o hino nacional", exemplificou Nielsen. Os pais apoiam a bravura da sua filha, referindo que esta "tomou uma posição por aquilo que acredita ser justo".

A letra da música Advance Australia Fair foi criada em 1878 mas a música foi apenas adoptada como hino oficial da Austrália em 1984, substituindo o hino do Reino Unido – God Save the Queen. No entanto, o país que até 1901 foi uma colónia britânica continua a pertencer ainda hoje à organização da Commonwealth.

Os indígenas australianos, conhecidos como aborígenes, representam cerca de 3% da população do país – quase 750 mil habitantes. É um povo particularmente desfavorecido, com níveis de pobreza, educação ou saúde bem abaixo da média nacional. Foram os primeiros habitantes da Austrália, tendo-se instalado no país há 50 mil anos – bem antes dos primeiros colonos britânicos terem chegado ao continente, em 1788.