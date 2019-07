Os pais de Vítor Sobral até estavam a pensar vender um monte em Melides, mas ainda não tinham feito mais do que isso mesmo – pensar. Não havia anúncios em imobiliárias, placas a dizer vende-se, nada. Mesmo assim, o chef responsável pela famosa Tasca da Esquina, em Lisboa, garante que o ex-futebolista Éric Cantona, um dos melhores jogadores de sempre do Manchester United, tentou comprar a propriedade. "Foi aí que percebi que Melides estava na moda", explica à SÁBADO.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

Não era o único a procurar casa no meio da serra, a poucos minutos do mar e longe dos mosquitos da Comporta. Antes de se falar do "homem dos sapatos", como muitos se referem ao estilista Christian Louboutin – que tem várias casas na zona e ainda este ano vai começar a construir um hotel no centro de Melides –, já havia muitas famílias portuguesas instaladas junto à praia onde Fernão Mendes Pinto foi largado por corsários franceses. Um refúgio que se tem mantido quase secreto, com apenas três praias oficiais, mas muitas outras entradas para areais onde não se veem mais que quatro ou cinco chapéus de sol por perto. Melides concentra parte da elite empresarial portuguesa – e internacional, mas esses são menos secretos.Os Champalimaud estão a construir uma casa e um pequeno hotel junto à aldeia onde já estavam os Soares dos Santos, Hora e Costa, Pires de Lima e muitos outros. Em Melides, até a antiga discoteca serve de estúdio a um artista internacional. E como é a vida no campo? Contamos-lhe tudo esta semana.