Ainda se lembra do Bugatti Chiron em LEGO, de tamanho real, que lhe mostrámos no final do ano passado? Pois bem, a McLaren também resolveu "apanhar a onda" e acaba de lançar um Senna à escala real, feito com quase meio milhão de peças LEGO.

Bem, a verdade é que não foram usadas só peças de plástico, uma vez que a estrutura interior é feita em aço para garantir mais estabilidade e rigidez à construção. Além disso, o banco do condutor é real, bem como o ecrã central, o volante, os pedais, as jantes e os pneus. Mas tudo o resto é feito em LEGO, até os discos de travões.

Ao todo foram necessários 30 construtores LEGO e 2.725 horas de trabalho para montar as 467,857 peças em posição. Mas quando somamos as horas gastas no processo de design, no desenvolvimento e na construção da estrutura de suporte interior, este número sobe quase para o dobro. Recorde-se que o McLaren Senna real demora apenas 300 horas a ganhar forma na linha de montagem da marca britânica.

Mas há mais. O responsável por esta construção, o designer Lubor Zelinka – que também liderou o projecto do Bugatti Chiron em LEGO, garante que foram necessárias cerca de 20 mil peças especialmente desenhadas para o efeito e que as portas fecham, apesar de não contarem com dobradiças. Podem ser retiradas e colocadas novamente em posição, apesar de cada uma pesar cerca de 70 quilos.

Ao ccontrário dos conjuntos LEGO a que estamos habituados, não precisa de se preocupar em "estragar" nada ou destruir esta construção, é que todas estas peças foram coladas para evitar uma surpresa desagradável. Além do mais, a LEGO garante que este McLaren Senna suporta até 50 quilos de peso, o suficiente para resistir a uma criança mais curiosa que tente colocar-se em cima dele.

E por falar em peso, importa referir que este McLaren pesa 1.700 quilos. Não só é bastante mais pesado do que o McLaren Senna original como é, muito provavelmente, o modelo mais pesado de sempre que alguma vez "carregou" o símbolo da marca de Woking.